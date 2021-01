Eden Hazard a 30 ans, retour sur sa carrière en 30 images : de la coupe mulet au but du siècle (1/3)

26 mars 2011 : Eden Hazard marque le "but lillois du siècle" face à Marseille - Football -... 26 mars 2011, Lille se déplace au Stade Vélodrome alors que la course au titre en Ligue 1 fait rage. Dans ce match fermé, l'étincelle vient de Hazard. Une frappe venue d'ailleurs, du pied gauche, qui bat Steve Mandanda et met les Lillois sur orbite. En mai 2020, ce but a été élu "but lillois du siècle" par les supporters du LOSC. Sans blague.