Eden Hazard a 30 ans, retour sur sa carrière en 30 images : de l'amour de Zidane à cette maudite cheville (3/3)

Eden Hazard a 30 ans ce 7 janvier. Retour sur une carrière exceptionnelle en 30 images. Après les deux premiers épisodes sur son ascension lilloise et ses années folles à Chelsea , Hazard touche à son rêve : celui de porter le maillot du Real Madrid.

Probablement la vidéo la plus virale de l'histoire d'Eden Hazard, qui se paie la tête de son coéquipier Branislav Ivanovic avec la complicité de John Terry , de Demba Ba et de Samuel Eto'o .

Chelsea a battu Arsenal en finale de l’Europa League, ce mercredi à Bakou (4-1). Après une première demi-heure un peu compliquée, les Blues ont pris l’ascendant. Ils ont fait la différence en début de deuxième mi-temps avec un Eden Hazard virevoltant. Avec deux buts, un assist, le Diable rouge a marqué ce match de son empreinte. En six confrontations, Arsenal n’avait jamais battu une équipe anglaise en Coupe d’Europe. La série se poursuit pour les Gunners. Celle d’Unai Emery, vainqueur de ses trois finales d’Europa League prend fin. Un seul citoyen de sa gracieuse majesté (Maitland-Niles) débute cette finale 100% anglaise. Eden Hazard, titulaire pour la 4e fois de la saison en Europa League, est par contre bien là. Il n’y aura pas de C1 l’an prochain pour les Londoniens.

Alors que son transfert vers le Real Madrid est déjà scellé (dans son esprit au moins), Hazard livre un dernier match de feu en finale d'Europa League face à Arsenal. Son doublé fait office de testament, son interview de fin de match à même le terrain fait office de confession : "dans ma tête, c'était mon dernier match pour Chelsea". Thank you, lad.

Juin 2019, Belgique - Kazakhstan, Hazard reçoit son petit cadeau pour le remercier pour ses 100 rencontres sous le maillot des Diables. Avec 106 matchs au compteur, il n'est devancé que par Jan Vertonghen (123) et Axel Witsel (110).

Au terme de la saison 2018-2019, Hazard signe donc pour le Real Madrid et doit devenir le prochain galactique. Les mots de Florentino Pérez pour accueillir le Belge témoignent de l'espoir du président espagnol quant au désormais ex-joueur de Chelsea. Le rêve se réalise pour Hazard qui a toujours rêvé de jouer pour la Maison Blanche.

Il y a longtemps, quelque part en vacances, une photo de trois des frères Hazard fait sourire. Maillot de Zinédine Zidane version Coupe du monde 1998 sur le dos, ils posent devant la mer, sous le soleil du sud. Hazard n'a jamais caché sa fascination pour Zidane, qui la lui rendra vingt ans plus tard en insistant pour qu'il le rejoigne dans la capitale madrilène. C'est aussi la démonstration de la passion du foot chez les Hazard, avec Thorgan et Kylian comme coéquipier pour le foot dans le jardin.

Son premier but avec le Real Madrid tombe face à Grenade, à un moment où il retrouve progressivement la forme après un problème de surpoids qui l'empêche de performer à 100%. Un but qu'on imagine libérateur face à un Santiago Bernabéu plein. Il dispute 16 rencontres de Liga et empoche son premier titre de champion d'Espagne, malgré sa terrible blessure.