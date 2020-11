Ecart disciplinaire pour Emmanuel Dennis, privé de Ligue des champions

Le Club de Bruges a fait le voyage vers l'Allemagne sans son attaquant Emmanuel Dennis. Le Nigérian a été puni pour un écart disciplinaire et n'affrontera donc pas le Borussia Dortmund mardi (18h55) dans le cadre de la 4e journée du groupe F de la Ligue des Champions.

"Dennis n'a pas suivi quelques règles du club et c'est la raison pour laquelle il ne figure pas dans la sélection", a lancé Philippe Clement lundi en visioconférence. "Je veux me concentrer sur les joueurs présents, je n'en dirai donc pas plus."

C'est une absence de marque pour le Club car Dennis a souvent été décisif sur la scène européenne. Il avait notamment ouvert le score au Zénith Saint-Pétersbourg lors de la première journée. La saison dernière, il s'était aussi illustré en inscrivant un doublé sur le terrain du Real Madrid, où les Brugeois avaient pris un point (2-2).

Samedi, Dennis n'était pas dans la sélection de Philippe Clement lors de la victoire contre Courtrai, quelques jours après avoir joué six minutes avec le Nigeria contre la Sierra Leone (0-0).

Clement ne pourra pas non plus compter sur Eduard Sobol et Fede Ricca. Le défenseur ukrainien a été testé positif au coronavirus lors de la trêve internationale alors que Fede Ricca est blessé au pied.

Dortmund trône en tête avec 6 points sur 9. La Lazio (5 points) et le Club Bruges (4 points) suivent de près. Le Zénith (1 point) est plus loin. La Lazio reçoit les Russes mardi.