Durbuy (D2 acff) est à reprendre ou à consolider

"Les allers-retours entre Bruxelles et Durbuy pèsent de plus en plus sur les organismes des joueurs et du staff, a fait savoir voici une petite semaine Mahir Demiral . J’ai dépensé beaucoup d’énergie pour rien. J’ai donc décidé que je ne poursuivrai pas l’aventure à Durbuy en 2022-2023. Si des investisseurs ou des repreneurs sont intéressés par le matricule 3008, ils peuvent prendre contact."

L’histoire est un éternel recommencement ; une bonne année plus tard, un sentiment identique anime les derniers détenteurs de l’Entente Durbuy football (D2 acff), à savoir l’entraîneur Uefa-A Mahir Demiral et le président Fatih Görgün , avocat au barreau de Bruxelles.

Même Marc Coucke , qui a pourtant investi à Durbuy m’a un jour dit que mon projet serait très compliqué à faire aboutir. On nous laisse nous débrouiller dans notre coin. On va voir comment va évoluer la situation dans les prochaines semaines.

Je me suis toujours accroché au FC Schaerbeek, qui reste notre deuxième club pour le faire quand même en définitive passer de la P3 à la P1 brabançonne. Pour Durbuy, j’ai de plus en plus de doutes car j’ai déjà consenti beaucoup d’efforts, offrant même l’accès gratuit à nos matches à domicile car il n’y avait personne pour faire payer les entrées. En nous appelant souvent les 'Bruxellois' comme si nous étions d’un autre environnement, je prends parfois cela comme une marque de stigmatisation. Je force peut-être le trait, mais c’est souvent ce que nous entendons sur place ces derniers temps.

En ouvrant sa tirelire pour reprendre le matricule d’un club de séries nationales, le coach Uefa-A établi depuis vingt ans à Schaerbeek comptait mettre en vitrine une série d’Espoirs de la région Bruxelles-Capitale – NDLR : essentiellement de très jeunes joueurs de provinciales brabançonnes -, ralliant au passage à sa cause quelques passionnés d’une région bien fréquentée par les touristes et propriétaires d’une seconde résidence.

Las, pour lui, à Durbuy ou dans les environs de Barvaux, Oppagne, Marche en Famenne, personne ne s’est jusqu’ici jamais reconnu dans le projet.

"Avec quelques bénévoles attachés au club depuis un bout de temps, comme le vice-président Hubert Brumenil, 88 ans (!), on a bien voulu répondre à la main tendue de Mahir Demiral dès le début de l’aventure raconte le CQ Henri Lehance, retraité de l’Administration des Contributions, venu rejoindre à l’époque le notaire et dirigeant de club, Paul Tintin juste après la radiation de l’ex- RCS Verviers. Mahir a toujours été désireux de bien faire, d’avancer, mais les règlements de l’Union Belge et lui, c’était parfois deux comme on dit. Il lui arrivait de se demander pourquoi un nouveau joueur était bloqué par le programme e-Kick off. Ces derniers jours, j’ai vu sur l’adresse mail du club qu’il y avait de l’intérêt pour une reprise et des personnes désireuses d’avoir des renseignements. J’imagine qu’il y aura des entrevues. Mais je ne suis pas dans la confidence.

En début de saison, Mahir m’avait demandé d’inscrire deux équipes de jeunes en championnat, mais il n’y a jamais eu assez de joueurs pour en lancer une seule.

Lors des matches des équipes A, lorsqu’on évolue à Durbuy, je suis souvent présent à la mi-temps pour recevoir les dirigeants adverses. En déplacement, il n’y a quasi jamais personne de chez nous.

En été, les joueurs ont souvent fait du co-voiturage entre Bruxelles-Durbuy trois ou quatre fois par semaine juste pour s’entraîner. Quand les résultats négatifs s’enchaînent, il faut pouvoir s’accrocher".

Mahir Demiral confirme la situation, notant au passage qu’un accord a été trouvé depuis le début décembre avec la P1 de Nivelles pour occuper deux terrains d’entraînement tout l’hiver déjà.

Pour le président, c’est moins fatigant et plus sécurisant en cette période de l’année.

"J’ai 19 joueurs très courageux et qui progressent, fait-il encore remarquer. Nous avons souvent perdu des points dans le dernier tiers d’une rencontre. Oui, il y a eu un accident à Acren-Lessines avec ce résultat catastrophique, mais tout n’est pas à jeter pour autant.

Mes joueurs sont rémunérés au point, et nous les aidons aussi en prêtant des voitures du club ainsi que le carburant pour les trajets vers les terrains. Ils jouent pour gagner bien sûr, mais aussi et peut-être d’abord pour attirer l’attention sur leur personne."