Du Standard à l’Olympiakos en passant par la D2, le parcours atypique de Hugo Cuypers

Méconnu du grand public, Hugo Cuypers s’épanouit de plus en plus à l’Olympiakos. Formé au Standard, l’attaquant a connu la deuxième division dans plusieurs pays et une saison blanche avant de s’épanouir au plus haut niveau. Dans un entretien accordé à Pascal Scimè, le buteur de 1m85 revient sur son parcours atypique.

"Personne n’a misé sur moi en Belgique"

Le monde professionnel ne démarre pas de la meilleure manière pour le joueur formé au Standard. Chez les pros, l’attaquant n’a joué que sept minutes de jeu avec les Rouches lors d’une rencontre de play-offs 2 en 2016. Il est ensuite prêté à Seraing où sa bonne saison marquée par une blessure lui donne de l’ambition : "Il me restait encore un an de contrat au Standard cela ne m’intéressait pas de rester une année de plus dans le noyau des U21, je voulais me mesurer au football adulte. Personne n’a misé sur moi en Belgique, notamment parce que la D1B venait de passer à huit équipes. Grâce aux connexions de Maged Samy (ndlr : ancien président du Lierse), je me retrouve en D2 grecque. J’avais le choix de reprendre mes études, arrêter le football ou tenter l’aventure en Grèce. C’était un départ dans l’inconnu mais je pouvais essayer de vivre dans la peau d’un football professionnel."



"En D2 grecque très peu d’équipes jouent au foot"

L’attaquant prend donc la décision de signer pour le club de Ergotelis, en deuxième division grecque. Ne connaissant pas le club, le Liégeois plonge dans l’inconnu, avec réussite : "J’aurais difficilement pu tomber mieux, j’étais dans un environnement sain. Il y avait beaucoup de locaux dans l’équipe, le groupe était sympa et le coach avait une chouette philosophie de jeu. On jouait au ballon et croyez-moi, en D2 grecque très peu d’équipes jouent au foot. Malgré une superbe saison, il ne fallait pas espérer que cela aboutisse à un transfert en dehors de la Grèce. Neuf matchs sur dix ne sont même pas retransmis à la télévision".

L'attaquant a inscrit deux buts cette saison avec l'Olympiakos. © Yannis Halas - Focus Images Auteur d’une très belle saison avec 22 buts en 30 matchs, le Liégeois attire les plus grosses écuries de la division 1 : l’AEK Athènes et l’Olympiakos. Son club a un accord avec l’AEK alors que lui en a un avec le club du Pirée. Un bras de fer s’engage mais le joueur ne plie pas. Il est contraint de passer une saison blanche sans pouvoir jouer avec son club avant de s’engager – libre – avec le club le plus titré du pays.

Pour se relancer, le club du Pirée le prête à Ajaccio, en Ligue 2 française avant de définitivement intégrer le groupe de l’Olympiakos. Même s’il souhaite se concentrer sur ses prestations en Grèce, le joueur ne dirait pas forcément non à un retour au Standard : "Il y a eu des contacts cet hiver mais aucune offre concrète n’est arrivée. Dire que cela ne me ferait pas plaisir serait mentir mais je ne me projette pas dans un avenir inconnu. Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour." En lice ce soir face au PSV en Europa League, le club grec nourrit de grandes ambitions : "Le titre et la Coupe sont une obligation mais la saison n’est réussie que si le parcours européen est digne de ce nom. On aspire à aller le plus loin possible même si on ne parle pas de la gagner." Malheureusement pour lui, Cuypers devra regarder la rencontre depuis la tribune puisqu’il ne figure pas sur les listes européennes. Le buteur croise les doigts pour voir ses coéquipiers affronter Bruges au prochain tour de la compétition même si cela lui donnerait encore plus de regrets de ne pas pouvoir fouler la pelouse.

Du Standard à l’Olympiakos en passant par la D2, le parcours atypique de Hugo Cuypers - Europa... Méconnu du grand public, Hugo Cuypers s’épanouit de plus en plus à l’Olympiakos. Formé au Standard, l’attaquant a connu la deuxième division dans plusieurs pays et une saison blanche avant de s’épanouir au plus haut niveau. Dans un entretien accordé à Pascal Scimè, le buteur de 1m85 revient sur son parcours atypique.