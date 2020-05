Dries Mertens va-t-il rejoindre l’Inter et Lukaku ?

La crise du coronavirus va profondément modifier le visage habituel du mercato estival. Dans cette période qui s’annonce difficile financièrement pour les clubs, les joueurs en fin de contrat seront d’autant plus courtisés, vu qu’ils représentent une bonne manière de se renforcer à moindre coût.

Parmi ceux-ci se trouve un Belge, le Napolitain Dries Mertens. Le co-meilleur buteur de l’histoire du Napoli est en fin de contrat en juin. Ses qualités attirent forcément les regards du côté des grosses écuries européennes et depuis quelques semaines, son nom est cité entre autres en Espagne, en Angleterre et en France.

Mais ces dernières heures, c’est une piste italienne qui semble tenir la corde : celle qui mène à l’Inter Milan. Selon la Repubblica, l’affaire est dans le sac et le Diable rouge rejoindrait ainsi son comparse de l’équipe nationale Romelu Lukaku pour deux saisons.

Actuellement, Romelu Lukaku fait la paire avec Lautaro Martinez. Mais l’Argentin est extrêmement courtisé et devrait faire ses valises en juillet. Il est suivi de très près par le FC Barcelone.

Dries Mertens pourrait donc remplacer Martinez et s’associer à Lukaku dans un secteur offensif qui sera 100% belge. Au-delà de l’énorme expérience que possède Dries Mertens en Serie A, il a l’atout de déjà connaître son probable futur coéquipier offensif, ayant déjà joué de nombreuses rencontres internationales à ses côtés : Mertens est le Diable ayant donné le plus de passes décisives à Romelu Lukaku en équipe nationale. Un transfert taillé sur mesure pour l’Ex-Anderlechtois.