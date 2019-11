Dries Mertens proposé à l’OM en été, est plus proche de l’Inter Milan actuellement

Dries Mertens n’est plus en odeur de sainteté du côté du Napoli depuis un gros conflit entre plusieurs joueurs et le président du club. Déjà sur le départ en été dernier, Dries avait finalement décidé de rester pour tenter de rentrer dans les livres de records des Partenopei. Le Diable est parvenu à battre le nombre de buts inscrits par Diego Maradona (115) mais il est encore à quatre unités du meilleur buteur napolitain de tous les temps, Marek Hamsik et ses 121 unités.

Dans Le Phocéen, Yvan Le Mée, agent de joueur proche du club italien, a expliqué qu’il avait proposé les services de Dries Mertens à l’OM au dernier mercato. "J’avais proposé Mertens l’été dernier à l’OM, car il avait une clause libératoire de 28 M€. Aujourd’hui, le prix est certainement plus bas car il lui reste six mois de contrat. Mais, l’Inter lui propose 4 M€ nets par an, donc l’OM peut oublier." La piste de l’Inter Milan semble donc se confirmer pour le Diable, qui parviendrait à rebondir de la plus belle des manières dans un autre très bon club du Calcio à 32 ans.