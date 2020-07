Dortmund signe Jude Bellingham, un futur crack du football mondial

La nouvelle met tout le monde du football anglais en émoi. Jude Bellingham, qui vient de fêter ses 17 ans, a signé ce lundi à Dortmund. Il s'agit du jeune le plus prisé d'Angleterre.

Toute l'Europe se l'arrachait. De Manchester United à Liverpool, en passant par Manchester City et le PSG, les meilleurs clubs du Vieux Continent ont bataillé pour s'offrir celui que certains voient déjà comme l'avenir de la sélection anglaise. Milieu de terrain élégant, doté d'un grand volume de course et d'une qualité de passe remarquable, certains le voient comme une sorte de numéro 8 du futur en osant la comparaison - en termes de style de jeu - avec Paul Pogba. Les Anglais, eux, espèrent y voir le prochain Frank Lampard.

Cette saison, il a disputé 39 matchs de championnat dans cet exigeant Championship. A 16 ans !

Birmingham a reçu un chèque de 25M€ de la part de Dortmund contre le joueur. Le garçon, qui possédait un accord avec son club de Birmingham pour toucher 145 Livres (160€) par semaine pourrait désormais toucher plusieurs millions d'euros par an.

Après Jadon Sancho, Dortmund continue de trouver les arguments pour attirer les joueurs anglais. Sancho avait également signé à l'âge de 17 ans, en provenance de l'école des jeunes de Manchester City. Que viennent-ils chercher en Allemagne ? C'est simple, ce qu'ils trouveront difficilement en Premier League : une assurance de temps de jeu dans un championnat qui laisse la place aux jeunes. A Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier de bien aiguiller ce nouveau talent.