forward Karim Benzema leaves the National Arena in Bucharest after the UEFA EURO 2020 round of 16 football match between France and Switzerland early on June 29, 2021 © AFP or licensors (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

"La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. Alors c’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Killian Mbappé, Antoine Griezman, et Karim Benzema, mais ne vous y trompez pas : Benzema, au Réal, il est dans une équipe qui attend bas devant son but, joue le contre, et Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon. Et Killian, au PSG, ce système de jeu, c’est la base.

►►► À lire aussi : Belgique - France, la revanche ? L’avis sans concession de Raymond Domenech

A l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde de l’EDF et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges. On a cru que parce qu’on avait du monde devant on allait attaquer et faire des "belles actions". Et la Presse a poussé à ça, en disant "Il va ENFIN y avoir du jeu". On a joué contre nature, et on a pris une très grosse claque. Maintenant, si Karim était revenu durant les matchs de qualifications et que Didier Deschamps avait progressivement modifié son animation en fonction de lui, peut-être cela aurait-il été une réussite ?".