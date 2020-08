Roberto Martinez a annoncé la sélection pour les matchs de Nations League contre l'Islande et le Danemark. Fidèle à sa réputation d'appeler un groupe élargi, Robert Martinez a convoqué 29 joueurs (voire 30), parmi lesquels deux nouveaux : Landry Dimata et Jérémy Doku , deux Anderlechtois. Michy Batshuayi , Christian Benteke , Maxime Lestienne et Matz Sels disparaissent de la sélection.

La dernière sélection datait de novembre 2019

Doku et Dimata appelés pour la première fois chez les Diables pour affronter l'Islande et le Danemark - © Tous droits réservés

Les deux nouveaux de la classe se nomment donc Jérémy Doku et Landry Dimata. Deux joueurs qui portent les couleurs du Sporting d'Anderlecht. "Doku est un talent exceptionnel. Il apporte quelque chose de très important dans le football moderne : sa capacité à faire la différence en un contre un", a déclaré le coach.



Concernant Dimata, qui a marqué deux fois en trois rencontres avec le Sporting, Bob Martinez est convaincu: "Dimata a effectué une très bonne pré-saison. Il vient de disputer trois matches en tant que titulaire. Il a été un joueur frustrant pour nous. Nous le suivons depuis sa période à Ostende. Il est ensuite parti à Wolfsburg et à chaque fois que les sélections arrivaient, il se blessait. Cette fois, c’est le bon timing pour l’appeler".

Pour le reste, Koen Casteels récupère donc sa place de troisième gardien en lieu et place de Matz Sels, qui est de toute façon blessé. Thomas Vermaelen essaie de s'arranger pour avoir les documents administratifs pour pouvoir rentrer en Belgique. "Il rejoindra le groupe s'il reçoit le feu vert des autorités japonaises", a dit le Catalan.



Pas de changement en ce qui concerne les ailiers. Il y a en revanche du changement à l'avant. Michy Batshuayi et Christian Benteke disparaissent de la sélection "pas des décisions footballistiques, mais des décisions liées à la préparation dans leurs clubs respectifs" a ainsi déclaré Roberto Martinez. Pas d'allusion à Maxime Lestienne, qui était venu en équipe nationale lors du dernier rassemblement et qui a disparu de la liste.



Pas non plus de Zinho Vanheusden, qui reste avec les U21. 8 joueurs de Pro League ont donc été convoqués par Roberto Martinez, c'est plus que lors de la dernière sélection (5).



Parmi les joueurs qui ne se présenteront pas à Tubize, figurent bien entendu le tout juste retraité Vincent Kompany. "Tu ne peux pas remplacer un joueur comme Kompany. Ce qu'il a fait en équipe nationale est fantastique. Il est un exemple pour les autres. Son influence a été grande, notamment durant le Mondial 2018. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Malheureusement, tu ne peux pas garder les joueurs pendant cent ans dans la sélection", a commenté Martinez.

Quelques jours après sa défaite en finale de l'Europa League, Romelu Lukaku sera lui là. "Romelu est un gagnant, il a égalé un record incroyable en marquant 34 buts comme Ronaldo. Honnêtement je ne le pensais pas capable de le faire. C’est la preuve de sa maturité. La finale de l’Europa League a été un moment difficile pour lui et pour son entourage. Il a marqué 10 matches de suite en Europa League, il a vécu une saison exceptionnelle. C’est dommage que la finale ne reflète pas cela".



La dernière sélection des Diables rouges date d'il y a neuf mois ! Une sélection qui s'en était allée battre la Russie chez elle avant d'exploser Chypre au Stade Roi Baudoin. A l'époque, Roberto Martinez avait sélectionne 29 joueurs pour ce double rendez-vous qui clôturait les qualifications pour l'Euro 2020, et offrait à la Belgique un 30 sur 30 historique.