"DJ" Kompany et la première de Michel Vlap lors du stage d'Anderlecht à Venlo

18 joueurs à la disposition de Kompany

C'est à Venlo aux Pays-Bas que le Sporting d'Anderlecht a posé ses valises pour son stage estival. Arrivés lundi, les Anderlechtois étaient 19 à l'entraînement ce jeudi après-midi dont Vincent Kompany qui s'est contenté de faire passer ses consignes depuis le bord du terrain. Les absents étaient nombreux : Kara et Saief ne se sont pas entraînés, les internationaux (notamment présents à la Coupe d'Afrique des Nations) étaient excusés et les U21 de Johan Walem sont toujours en vacances après l'Euro espoir. Dans le groupe, on notera la présence de nombreux jeunes dont Sieben Dewaele et Hotman El Kabrabri. Un entraînement qui s'est déroulé sous les yeux attentifs de Marc Coucke et Frank Arnesen.