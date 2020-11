Division 1B : Fin de série pour l'Union, battue 1-0 à Seraing

L'Union Saint-Gilloise restait sur une série de six victoires de rang en 1B Pro League. En tête du championnat, les Unionistes se sont inclinés 1-0 à Seraing lors de la 12e journée. Les Sérésiens profitent de ce succès pour revenir à quatre longueurs de l'Union. Le seul et unique but de la rencontre est tombé dans le premier quart d'heure. Antoine Bernier a profité d'une sortie très peu autoritaire d'Anthony Moris, pas aidé par une intervention manquée de Burgess, pour ouvrir le score (1-0, 12e).

C'est pourtant Dante Vanzeir qui s'était procuré la première occasion du match mais le portier de Seraing, Guillaume Dietsch, veillait au grain. Malgré les montées de Deniz Undav (66e), Aron Sigurdarson (74e) et Ibrahima Bah (86e) au cours de la seconde période, l'Union n'est jamais parvenue à trouver la faille dans la défense des Métallos.

C'est d'ailleurs l'équipe d'Emilio Ferrera, suspendu et qui a dû assister à la rencontre depuis les tribunes, qui aurait pu tuer tout suspense mais Georges Mikautadze, meilleur buteur de la série, a manqué de précision. L'Union a enregistré la deuxième défaite de sa saison après celle enregistrée au RWDM fin septembre, mais reste en tête avec 26 points. La phalange de Felice Mazzu devra reprendre sa marche en avant le weekend prochain contre le Lierse. Seraing, qui restait sur trois matches sans victoire, suit à quatre longueurs avec 22 unités. Lommel est 3e (18 pts). (Belga)