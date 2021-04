Dison fûté (D3 acff) ou les bons plans de Jean-Sébastien Legros

Par manque de temps de jeu ou alors envie de nouveautés, ces dernières semaines, les Choukri (Stockay), Cavillot (Warnant), Lawarée (Xhoris), Feron et Pezzin (Richelle) ou encore Diallo (GDL), pour ne citer que ceux-là ont préféré partir sans que personne ne les pousse. Battice (P1) ferait encore le forcing pour qu’ Alexandre Bury suive notre ancien attaquant Arnaud Lakaye sur place et je m’interroge à propos du tendon d’Achille de Fabrice Genchi, notre emblématique gardien. Oui, nous avons signé beaucoup de nouveaux joueurs, mais un peu aussi par la force des choses. "

Pourtant, lorsqu’on constate aujourd’hui que quinze arrivées viennent compenser autant de départs au sein de l’équipe fanion de D3, on ne peut s’empêcher de penser que trouver le onze nécessitera du travail, de la patience et de la psychologie aussi.

Avec une belle équipe B en première provinciale liégeoise, les sites du Tultay, Banneux et Poulseur pour développer ses activités sportives, une cellule de dirigeants qui a le sens des affaires – Pour rappel, l’ancien président de Durbuy, Paul Tintin y a rejoint sur place des entrepreneurs comme Vincent Prégardien et Marc Leruth -, une école de jeunes labellisée trois étoiles, Sprimont, qui a évolué plus haut par le passé a le socle pour sortir du lot.

Vivement en découdre et pourvu que la Covid nous laisse reprendre fin de l’été insistaient Jean-Sébastien Legros et Hervé Houlmont , respectivement entraîneur de Dison et Sprimont, dans une tribune hebdomadaire relative au foot francophone amateur, via le net ce dernier lundi soir.

Derrière Rochefort candidat déclaré au titre et rien d’autre, Onhaye, Sprimont et Habay-la-Neuve évoquent aussi parfois, à mots couverts la D2 acff dans le court terme. En y ajoutant les Dison, Aywaille, Mormont et autre Richelle, au moins outsiders au départ, on a déjà là 50% des concurrents sur la ligne de départ intéressés par une lutte au sommet.

Loin de ce genre de débat puisqu’il a tout juste complété, jusqu’ici son noyau de la saison dernière par l’arrière gauche de la Calamine (P1), Marvin Ernens et relancé Sébastien Zucca, un gardien à l’arrêt après un passage à Weywertz, Jean-Sébastien Legros, le T1 du stade Disonais, dans l’entité de Verviers sait que son équipe possède les cartes pour au moins contrarier tout le monde dans la série : " Mon président Jean-Claude Bodson, ancien du CS Verviers avait l’ambition de voir évoluer son club en série nationale lorsqu’il a repris Dison en P4 il y a quelques années.

Voici deux ans, à l’issue d’un championnat qui s’est terminé aux deux tiers du parcours, en raison de la pandémie, nous avons signé in extremis la victoire qu’il fallait face à Fize (2-0) pour, au coefficient être déclaré champion et monter en D3 acff en compagnie de Wanze-Bas Oha, second et heureux bénéficiaire de la disparition de Tilleur, dans les séries nationales.

Dès l’instant où nous sommes à ce niveau, il faut s’y ancrer. Le prési, entouré de Philippe Derwa, qui a tout de même trente ans de coaching derrière lui, sept titres de champion à son palmarès et m’aide beaucoup dans le scouting veut que son équipe offre du spectacle, et montre au passage un groupe heureux d’évoluer ensemble, dans un vrai esprit de camaraderie. Je n’ai pas la pression d’une nouvelle montée pour le prochain exercice, mais attention, je suis un compétiteur acharné ! "

Ardennais d’origine, Jean-Sébastien Legros a fait la plus grande partie de sa formation au RFC Liège avant de devenir le joueur box to box ou demi-récupérateur d’équipes comme La Calamine (deux passages), Eupen, Spa, Visé, le RFC Liège à nouveau (deux passages) et de filer en BGL League luxembourgeoise, à Dudelange. Il bouclait ainsi la boucle dans les séries nationales des Amateurs à Hamoir à 38 ans. En même temps, il obtenait son diplôme d’entraîneur UEFA A et une nouvelle aventure pouvait débuter :

" Lorsque j’étais encore joueur à Hamoir, Eupen m’a contacté pour venir travailler avec l’équipe Espoirs et Angel Cortès Florès. La proposition est venue trop tôt. Je souhaitais avoir le diplôme d’entraîneur en poche avant d’arrêter de jouer et me déclarer prêt pour le grand saut.

Dès qu’il en a été ainsi, j’ai parlé de ce souhait de coacher autour de moi et dans la presse.

Dison et son président Jean Claude Bodson n’ont pas traîné à me solliciter.

Sachant que les places en nationale restent chères et surtout que j’obtenais beaucoup de marge de manœuvre d’un coup, nous sommes vite tombés d’accord. "