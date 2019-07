Dirar s'énerve sur son public et son coach puis s'excuse

Scène rare lors de Bayern-Fenerbahçe, Nabil Dirar perd le contrôle de ses nerfs. Alors que le Fener prend l’eau contre les Bavarois, son capitaine s’énerve, s’emporte contre ses supporters, son coach et veut quitter la pelouse.



Finalement, l’ancien joueur de Bruges et de Monaco, monté à la pause, reprend ses esprits et termine la rencontre. Le match s’est terminé sur le score de 6-1.



Quelques heures plus tard, Dirar, de retour de la CAN, s’est excusé "pour son comportement" sur sa page Facebook. "J’étais déçu du résultat et je comprends aussi que nos fans étaient en colère. Nous devions faire mieux. Je donne toujours tout sur le terrain et à l’entraînement. Je suis dans ce club et je donnerai mon amour et ma vie pour vous. Encore une fois, je m’excuse", a-t-il posté clôturant son message par un "Allez, Fenerbahçe".