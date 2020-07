Dimata, de retour à 100% à Anderlecht, veut mettre tout le monde d'accord !

Il n’a plus joué un match officiel depuis le 10 février 2019. La cause ? Des blessures au genou accompagnées d’un flou total autour de la nature du mal qui minait l’attaquant de pointe des Bruxellois. A un point tel que d’aucuns ont même envisagé une fin de carrière précoce pour le buteur formé à Sclessin.

Or, il semble bien qu’aujourd’hui, Dimata soit totalement revenu à son meilleur niveau. L’occasion est belle pour le Sporting d’Anderlecht de le tester lors du match amical face au Sporting de Charleroi ce samedi.

" Il est de retour, c’est sûr " nous confie son conseiller Jeremy Pastel." Cela fait déjà un moment qu’il se sent bien. Même si la prudence a toujours été de mise. Au niveau de sa remise en forme, il est en train de monter en puissance. Il est de retour. "

On imagine que sa charge de travail a été impressionnante pendant sa revalidation ?

" Landry a toujours été un gros bosseur. Il a toujours travaillé très fort. Oui il a été victime d’une blessure et oui il a dû prendre des décisions stratégiques pour revenir à son meilleur niveau. Et le travail a payé. En ce compris celui de l’équipe médicale du Sporting d’Anderlecht. Son entourage aussi a fait en sorte qu’il puisse revenir. "

Il a montré aussi une force mentale terrible pour revenir.

" C’est un compétiteur. Avec une telle blessure, il fallait être très fort psychologiquement. Et il l’a été. Et au niveau sportif, il a dû retrouver ses sensations. Rééquilibrer sa façon de jouer. Aujourd’hui ça paie. "

La prudence reste-t-elle de mise par rapport à un tel retour ?

" Oui il faut être prudent en général… Il y a eu beaucoup d’informations qui sont sorties et qui n’étaient pas valides. Voilà pourquoi, et Landry le dit lui-même, la meilleure façon de répondre ce sera sur le terrain. Et cette réponse sera apportée prochainement. Anderlecht a été extrêmement prudent et stratégique quant à son retour et c’est normal. Il va revenir en puissance et il n’a pas de crainte particulière non… Il est sûr de sa forme à 200%. Il a vraiment réussi à faire l’incroyable. Et on va mettre tout le monde d’accord prochainement avec ce qui va se passer. "