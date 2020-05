Diego Simeone : "Maradona et Messi auraient pu jouer ensemble en sélection argentine"

Simeone a également pointé les différences entre Lionel Messi et Diego Maradona alors que Goycochea lui avait demandé de choisir entre les deux. "L’un est une machine à marquer et j’ai régulièrement souffert à cause de lui ces dernières années. L’autre est la personnification du football argentin. Il semble que Messi soit sorti de sa coquille plus récemment. Diego n’a jamais eu de problème avec cela. Ils auraient pu jouer ensemble."

L’entraîneur argentin a confirmé pour la énième fois qu’il aimerait un jour entraîner l’équipe nationale de son pays. "Tout arrive au moment et à l’endroit idéal. Je suis certain que je recevrai un jour cette chance, si la situation le permet", a-t-il déclaré dans une interview organisée par la fédération argentine de football (RFA) avec son ancien équipier Sergio Goycochea .

Simeone ne prendrait pas Cristiano Ronaldo dans son équipe type. - © ISABELLA BONOTTO - AFP

L’équipe type : Avec Maradona et Messi mais sans Ronaldo

Diego Simeone ne prendrait pas Cristiano Ronaldo dans la même équipe que Messi et Maradona. "Je dis toujours que si un joueur ne court pas, cela peut aller. Si deux ne courent pas, c’est un problème et si trois ne courent pas, c’est impossible", a conclu Simeone. Avec l’Atletico, il a remporté la Coupe d’Espagne en 2013, La Liga en 2014 et l’Europa League en 2012 et 2018. En 2014 et 2016, il avait également atteint la finale de la Ligue des Champions avec les Colchoneros.