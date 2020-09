Didier Drogba lauréat du Prix du Président de l'UEFA 2020

L'ancien attaquant de Marseille et Chelsea Didier Drogba, 42 ans, recevra le Prix du Président de l'UEFA à Genève jeudi lors du tirage de la phase de poules de la Ligue des Champions. Cette distinction récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires.

L'actuel président de l'UEFA Aleksander Ceferin met en avant "l'engagement pour l'excellence sur et en dehors de la pelouse de Drogba". Il admire la motivation de Drogba d'aider à améliorer la vie des enfants des pays en développement après sa retraite. "Didier est un héros aux yeux de millions de fans pour ses exploits tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader - un pionnier. Il m'a marqué pas son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussite - un aspect de sa personnalité qui est tout aussi présent dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu", a ajouté Ceferin.

Drogba a commencé sa carrière en France, où il a joué pour Le Mans, Guingamp et Marseille, avant de passer à Chelsea en 2004. Avec les Blues, il a marqué 164 buts au cours de 381 matches, toutes compétitions confondues. Sa réalisation la plus importante est sans doute son but égalisateur en finale de la Ligue des Champions 2012 contre le Bayern Munich. Pour parfaire cet exploit, il a aussi inscrit le tir au but permettant à Chelsea de remporter la compétition pour la première fois.

Avec la Côte d'Ivoire, il a pris part aux Mondiaux de 2006, avec le premier but des Eléphants en phase finale, 2010 et 2014. "Avoir remporté la Ligue des Champions et avoir marqué pour mon pays en Coupe du Monde sont des choses dont je ne pouvais que rêver lorsque j'étais enfant", a raconté Drogba."Il y a tant d'enfants dans les pays en développement qui ont le potentiel nécessaire pour devenir non seulement footballeurs, mais aussi médecins, enseignants et ingénieurs. C'est la raison pour laquelle il est aussi important d'aider et de soutenir les jeunes pour les aider à réaliser leurs rêves et leurs objectifs."

Parmi les anciens lauréats, on compte des joueurs de légende comme Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti, David Beckham et Éric Cantona distingué l'année dernière.