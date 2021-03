Didier Deschamps ironise sur Benzema : "même ici vous allez me poser la question ?!"

La France s'est imposée au Kazakhstan pour son deuxième match qualificatif pour la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Après la rencontre, Didier Deschamps s'est installé en conférence de presse et a loué le sérieux de ses joueurs, qui ont géré tranquillement ce déplacement toujours compliqué sur le terrain synthétique kazakhe. En fin de conférence de presse, il a été interpellé par un journaliste local sur les raisons de sa discorde avec Karim Benzema, qui n'a plus été appelé chez les Bleus depuis 2015 à la suite du scandale autour de la sextape de Mathieu Valbuena. Rigolard, DD a écarté la question de la non-sélection : "Non… Même ici ? Allez, on restera sur les autres questions. Il y en a un qui vous l’a soufflée, c’est un journaliste français qui vous l’a soufflée, cette question." Deschamps a toujours évité les questions sur le cas Benzema depuis 2016, lorsqu'il avait déclaré que ce choix se faisait "pour le bien de l'équipe".