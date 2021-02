Diables Rouges : Yannick Carrasco blessé à son tour, l'hécatombe se poursuit

Carrasco : "Mon souhait, c'est rester à l'Atletico et mon entourage s'occupe de ça" - Diables... Aujourd’hui, c’est Yannick Ferreira Carrasco qui s’est présenté à la conférence de presse quelques jours avant d’affronter le Danemark en Ligue des Nations. De quoi aborder son niveau, mais aussi son futur en club. "J’ai profité de mes vacances, mais on a encore une préparation pour bien se préparer pour la saison. J’ai eu 20 jours de congé et ça m’a fait du bien. Aux gens de juger si je suis bien. Mais je pense que ma dernière partie de saison était pas mal. Le confinement m’a fait du bien, car avant j’étais un peu en surpoids. J’ai eu un programme chargé et ça m’a fait du bien à la reprise. Les qualités ne se perdent pas, c’est juste le rythme."