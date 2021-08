Diables Rouges : Martinez espère pouvoir compter sur ses joueurs de Premier League

Ce jeudi midi, Roberto Martinez annonçait sa sélection en vue des trois prochains matchs de qualification en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Parmi les grands absents, Kevin De Bruyne, blessé à la cheville depuis la rencontre contre le Portugal en huitième de finale de l’Euro. Le coach déplore son absence et assure que "le joueur travaille beaucoup pour être de retour rapidement." Simon Mignolet, blessé au genou, ne pourra pas non plus se joindre à l’équipe. "Il s’est beaucoup entraîné mais il a besoin d’un break avant de revenir" explique Martinez, confiant quant aux capacités du gardien. "Il faut tirer du bon de ces absences, cela permet de regarder attentivement les nouvelles opportunités et de voir de nouveaux visages au sein de l’équipe" raconte-t-il.

D’autres joueurs n’ont pas encore l’entière certitude de pouvoir accompagner l’équipe lors des qualifications. En cause, le Covid-19. Ceux qui évoluent dans les clubs de Premier League ne savent pas encore s’ils auront l’autorisation de voyager vers la Belgique, zone rouge, pour les qualifications. A ce propos, Roberto Martinez est optimiste : "nous ne sommes pas revenus à la normale, le virus circule toujours mais j’ai confiance dans les solutions qui vont s’offrir à nous." Si ces huit joueurs restent coincés de l’autre côté de la manche, c’est près d’un quart de l’effectif, comprenant entre autres Lukaku et Tielemans, qui sera absent. Thomas Vermaelen est lui coincé au Japon pour raisons sanitaires.

Dans les plus jeunes, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere ne seront présents qu’en Biélorussie car ils sont sélectionnés avec les Diablotins pour aller en Turquie. Martinez met beaucoup d’espoir et de confiance dans les plus jeunes : "Zinho Vanheusden est un leader, j’espère qu’il pourra évoluer comme tel en Italie et qu’il continuera d’affirmer sa place."



Dodi Lukebakio est de retour dans le groupe. "Nous étions contents de lui contre la Suisse mais, par la suite, il a manqué de régularité dans sa saison", a ajouté le Catalan. "Il est bien revenu en ce début de saison et nous avons hâte de le revoir. Il nous offre plusieurs options en attaque car c'est un gaucher, rapide et qui peut aussi jouer en pointe."

Si le coach a décidé de faire une sélection si large, c’est parce que les Diables vont enchaîner trois matchs en sept jours. Contre l’Estonie le 2 septembre, contre la Tchéquie le 5 septembre et contre la Biélorussie le 8. "C’est une période de challenge, une vraie expérience aussi. Si la sélection est si large c’est pour avoir la possibilité d’explorer toutes les pistes, aucun joueur ne sera sur le terrain trois fois pendant 90 minutes."