Il n'y a décidément plus de saison, et cet automne naissant le rappelle avec malice, s'amusant à brouiller les pistes et démagnétiser les boussoles, égarant le promeneur étourdi sur d'inattendus chemins de traverse.

Dimanche dernier, émergeaient sur le vélodrome de Roubaix des héros d'avril, quasiment surgis d'outre-tombe, plafonnés de la tête aux pieds d'une étonnante et presque inquiétante croute de boue séchée. Cette semaine, ce sera au tour des footballeurs de partir à la chasse d'un inhabituel sacre d'automne. Car ce qui fleurit au printemps, habituellement se cueille en été, mais rarement plus tard...

C'est au mois de juin (2019) que le Portugal avait inauguré le palmarès de la Ligue des Nations, c'est en octobre que son successeur sera désigné. Car, entretemps, le covid est passé par là, et c'est tout le calendrier qui s'en est trouvé redessiné.

Un Final 4, comme son nom l'indique, réunit les 4 meilleures équipes d'une compétition. En l'occurrence donc, c'est une (prestigieuse) demi-finale européenne, que les Diables Rouges s'apprêtent à disputer. Et pourtant, difficile de considérer que l'excitation populaire soit à son paroxysme, que les conversations de café ne convergent qu'en un seul point (de pénalty), que tout un pays commence à retenir son souffle. Rien de comparable avec cet état ouateux de lévitation, entre rêve et réalité, qui s'était emparé de la Belgique entre la fracassante élimination du Brésil, en plein coeur du Tatarstan, et l'imminence d'un France-Belgique, inédit en match officiel depuis...Mexico 86. C'était en juillet 2018. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, engloutissant sans vergogne cet insupportable seum qui, pendant bien trop longtemps, a téléguidé les échanges franco-belges soudainement promus du rang de "chambrage" à un autre, moins bon enfant, et teinté, de part et d'autre, d'une agressivité aussi exagérée que déplacée.

Aujourd'hui, c'est le football, dans son acception la plus sportive, qui se réinvite au coeur des débats. Et ce n'est pas plus mal. Belges et Français jaugent leurs forces vives, leurs états de forme, leurs motivations, leurs ambitions. L'on convoque à nouveau l'Histoire, pour constater que si les Belges sont souvent à la fête dans les confrontations amicales, dès que les choses deviennent sérieuses, ce sont les Français qui prennent le relais (la dernière victoire noire-jaune-rouge en match officiel remonte au...9 septembre 1981 !).

Pour esquisser le rapport de forces, il convient alors de définir le statut précis de la Ligue des Nations. Officiellement officielle (pour l'UEFA), officieusement un peu plus amicale que d'autres, cette compétition jaillit des touches noires du piano. Un dièse au-dessus des matchs amicaux, un bémol en-dessous des grands tournois. De quoi virevolter sur les demi-tons en se délectant des intervalles. Ce qui n'est pas du goût de tous les supporters, l'écoute se révélant parfois moins rassurante et confortable que celle de la traditionnelle fanfare avec son escorte de refrains connus...

En attendant, le temps fait son oeuvre, les grains de sable jouent des coudes dans le sablier, chacun se retrouvera bientôt de l'autre côté du miroir. A force, notre génération dorée est devenue une génération rodée. En ajoutant une lettre, le risque est maintenant que cette génération adorée devienne une génération érodée... L'ultime espoir, au crépuscule de son existence, est donc que cette génération se sublime en une génération d'orée. L'orée dont les plus beaux arbres, forts et bien enracinés, masquent encore la forêt. La France jeudi. L'Espagne ou l'Italie dimanche... Juste le temps pour le promeneur étourdi de récolter quelques feuilles lui permettant de retrouver son sens de l'orientation. Car, en les brandissant vers le soleil, celles-ci prendront une teinte colorée et illumineront la fin du chemin.