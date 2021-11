Diables Rouges : L'humeur de Vincent Langendries, il faut croire en eux

ET de 5. Cinquième qualification consécutive pour un tournoi majeur. C'est historique pour nos Diables Rouges. Et de 14. Quatorzième participation à une coupe du monde. Hier, l'humeur (la mienne et celle des 36.000 spectateurs du Stade Baudouin) était plutôt bonne car les Diables nous ont offert une prestation sérieuse, appliquée et pour certains...une prestation dynamique et aboutie.

Carpe Diem

D'abord...ça faisait du bien de revoir autant de monde pour un rendez-vous avec l'équipe nationale. Deux ans que le stade n'avait pas été garni comme ce samedi. Couleurs, ambiance, sourires...où était ce désamour tant annoncé par certains médias, certains analystes ou par le truchement de réseaux sociaux défouloirs. Pas là ! Bon, ne revenons pas sur ce débat finalement stérile entendu et ré-entendu "c'est nul...ils ne gagneront jamais rien". Quel intérêt ? Profitons du Carpe Diem, non ? On ne convaincra pas de toute façon les "Belgo-sceptiques".

Last dance

3 images Dries Mertens, Eden Hazard font la fête © Tous droits réservés

Le Qatar sera notre point de chute dans un an. Le point de chute final pour quelques Diables trentenaires. Comme une dernière chance. Une "last dance" aurait dit Michael Jordan. Qui raccrochera ? Au début du mondial qatari Vermaelen aura 36 ans, Vertonghen 35, Mertens 35, Mignolet 34, Alderweireld 33, Chadli 33, Witsel 33. Pas interdit de penser que la majorité d'entre eux raccrochera. Sans compter les questions que se posent déjà, et de manière non voilée, les autres trentenaires comme Kevin De Bruyne ou Eden Hazard (ils auront 31 ans au coup d'envoi du mondial). Corps et esprits fatigués par les vicissitudes du temps...de jeu. Carpe Diem, disais-je. Pensons jour après jour, profitons match par match comme dirait l'autre. Et laissons à la nouvelle génération le bénéfice du doute positif.

Pas si vieux

3 images Christian Benteke is back © Tous droits réservés

Hier j'ai aimé l'engouement de quelques "vieux". Eden Hazard n'est plus le joueur du mondial 2018 mais il se bat pour revenir. Vu les circonstances actuelles, le voir 60 minutes (soit plus qu'en un mois avec le Real) courir partout, toucher autant de ballons, tenter et réussir quelques jolis gestes...pour l'instant ça me va. Kevin De Bruyne qui s'est défoncé pendant quasi 90 minutes. Christian Benteke omniprésent en première mi-temps et récompensé de sa patience, de ses efforts. Quatrième titularisation en 5 ans et lors de ces 4 matchs, 8 buts inscrits. Un triplé contre Gibraltar, un doublé face à la Russie et Chypre, plus le but d'hier. Pas mal pour un pseudo-banni ! Hier, j'ai aussi aimé la fougue de la jeunesse. Celle sortie du banc avec les crocs. De Ketelaere (20 ans) mais surtout Saelemaekers (22 ans), dynamiteur sur son flanc face, c'est vrai, à des Estoniens fatigués. Il a quelque chose de spécial ce Alexis. Et Castagne (25 ans) a l'air d'un vieux briscard mais sa polyvalence nous aidera. Peut-être a-t-on trouvé là le successeur désigné de Toby Alderweireld.

Préparer l'avenir dès mardi

Mardi, ce match à Cardiff ne comptera pas pour du beurre. Il sera même intéressant à plus d'un titre. Sans Courtois qui ne fera pas le voyage mais avec des changements attendus. De Ketelaere, Sambi Lokonga, Trossard ou pourquoi pas Theate peuvent espérer convaincre Martinez d'obtenir plus que quelques minutes. D'ici au mondial, il ne faudra pas se tromper. Les occasions seront rares de se mettre en évidence pour séduire le coach. Deux matchs en mars (sans les cadors de l'équipe) et puis juin et septembre avec la Ligue des Nations. Oui pour tout le monde, le Qatar c'est déjà demain.