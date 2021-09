Diables Rouges : l’heure du Tchèque out

Suivant le même raisonnement, Alexis Saelemaekers et Yannick Carrasco (qui avaient été choisis essentiellement pour leurs qualités offensives) devraient céder leur place à Thomas Meunier et Timothy Castagne , dont on connaît l’importance et l’utilité dans les phases d’urgence défensive. En n'oubliant pas le précieux Thomas Foket , qui n'a jamais déçu lors de chacune de ses montées au jeu avec les Diables. Encore moins à Tallinn...

Dans la fraîcheur balte, les plus belles satisfactions ont émané de nos deux stars : Eden Hazard et Romelu Lukaku. Le premier a fait exploser sa joie de jouer en apportant légèreté et fluidité à une animation belge souvent empruntée, le second a prouvé qu’il constituait bien l’un des attaquants les plus redoutables de la planète. Son 2è but était un modèle du genre. Dans un style typiquement lukakien, dos au but, attendant le moment le plus opportun pour se retourner et propulser le ballon qu’il couvait jalousement sous son pied, hors de portée du gardien. Tout le monde sait comment la phase va se finir (en ce compris Lukaku lui-même et le malheureux défenseur commis à son marquage), et personne ne peut l’empêcher… Ce soir, pour sa 100è cap, on a comme l’impression que Big Rom voudra honorer le rendez-vous d’une pierre blanche…

Reste à octroyer une 3è place aux côtés de cet enviable duo. Et là, les candidats se bousculent. Entre Yannick Carrasco (curieusement ramené, en Estonie, à une position qu’il n’occupait plus depuis des mois en sélection…), Leandro Trossard (assez actif à Tallinn, mais totalement maladroit dans le dernier geste), ou encore Dodi Lukebakio, les options sont nombreuses. Même en l’absence de De Bruyne, Doku ou Mertens.

Fort heureusement, si la défense demeure un puits d’interrogations sans fond, l’attaque, elle, demeure encore porteuse de bien beaux lendemains. Et tant qu’une équipe réussira à marquer plus de buts que son adversaire, elle finira toujours par s’imposer…