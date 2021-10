Diables Rouges : du pur classique ou une pincée brugeoise ?

Même s’ils sont peu nombreux à "cartonner" en club ces dernières semaines, les Diables Rouges sont quasiment au grand complet pour affronter la France, ce jeudi soir à Turin.

Robert Martinez, pour une fois, peut donc aligner son meilleur 11 possible. Avec l’espoir qu’il se sublime pour prendre la mesure des champions du monde en titre, et gagner le droit de prétendre à un premier trophée.

Dans les buts, Thibaut Courtois engrangera une cap supplémentaire (sa 92è), face à un adversaire qui lui avait valu sa... première titularisation il y a quasiment 10 ans, le 15 novembre 2011. Sa forme actuelle sera un adjuvant pour les Diables Rouges face à la force de frappe adverse incarnée par Griezmann, Mbappé ou Benzema, son coéquipier au Real Madrid.

Devant lui, c’est quasiment un trio-type qui sera aligné… notamment en l’absence de toute autre forme d’options. Thomas Vermaelen bloqué (comme souvent) au Japon, Zinho Vanheusden blessé, le tour est vite fait puisque personne d’autre (à l’exception de Bornauw oublié et Delcroix blessé) ne semble incarner une alternative valable pour le présent et le futur proche.

Les éternels (mais pour combien de temps encore ?) Jan Vertonghen et Toby Alderweireld seront donc titulaires. Et qu’importe si, les années faisant, dans les environnements moins concurrentiels de Benfica et Al-Duhail, ils ne prestent plus à leur ancien niveau de Tottenham. Pour évoluer entre les deux, le choix s’opère souvent entre Dedryck Boyata et Jason Denayer. Ici, la question sera vite tranchée dans la mesure où le défenseur de l’Olympique lyonnais (entré en cours de match le week-end dernier) n’est pas au mieux physiquement. Au contraire de son rival berlinois, qui sort d’un match solide en Bundesliga, quoique assorti d’une défaite. Le jeune Arthur Theate a même été sorti du noyau espoirs pour rejoindre les A, au cas où...

Casse-tête sur les flancs

Pour meubler les flancs, Roberto Martinez s’arrache ses derniers cheveux. L’intention initiale était d’aligner Timothy Castagne à gauche et Thomas Meunier à droite. Le forfait de Meunier (acté quatre jours avant d’affronter la France, cela ne vous rappelle rien ?) le conduit à revoir ses plans, d’autant que Thorgan Hazard a, lui aussi, dû renoncer la mort dans l'âme, après avoir déjà dû faire l'impasse sur les 3 matchs de septembre.

Que reste-t-il alors comme solution ?

Soit aligner Yannick Carrasco à gauche et Timothy Castagne à droite. Soit, garder Castagne à gauche comme prévu, et trancher entre Alexis Saelemaekers et Thomas Foket à droite.

Le premier a été l’un des Diables les plus convaincants lors du rassemblement de septembre, mais son profil n’est-il pas trop " offensif " pour une telle rencontre ? Si la réponse est positive, alors la candidature de Foket (finalement appelé en…remplacement de Meunier) gagnera du crédit, d’autant qu’il n’a jamais déçu Martinez les (rares) fois où le sélectionneur catalan a fait appel à lui...

Dans l’axe, en revanche, le choix est large puisque, une fois n’est pas coutume, tout le monde est disponible ! Le duo composé d’Axel Witsel et Youri Tielemans semble couler de source, sauf si Martinez décide de placer KDB un peu plus bas (le problème est que celui-ci est aussi utile et performant dans chaque ligne…), auquel cas Tielemans glisserait sur le banc. Mais on y croit assez peu, d'autant que Youri Tielemans était le joueur désigné pour s'exprimer en veille de match, ce qui est souvent un signe...

Malheureusement pour lui, et malgré son extraordinaire forme actuelle, Hans Vanaken n’entrera sans doute pas en ligne de compte…du moins pour ce poste puisque, dans son chef aussi, la polyvalence est un atout…

Plusieurs options offensives

Devant, contrairement aux apparences, plusieurs formules peuvent tenir la route. Compte tenu du fait que Romelu Lukaku (meilleur buteur absolu en sélection avec 67 roses) et le capitaine Eden Hazard (dont le récent but annulé avec le Real montre qu’il est de plus en plus proche du déclic…) sont incontournables, il reste un poste à pourvoir.

Dans l’optique où Kevin De Bruyne est aligné dans un rôle offensif, ce poste lui revient de droit. Mais dans le cas où Martinez choisirait de le titulariser un cran plus bas, on arriverait alors à une situation excitante où le poste vacant pourrait revenir à Hans Vanaken ou Charles De Ketelaere, les deux buzz brugeois de ces dernières semaines (certains adversaires français peuvent en témoigner…).

Selon moi, la logique à privilégier devrait rester celle de la forme du moment (dans la mesure, bien sûr, où elle n’entre pas en conflit avec celle du meilleur collectif possible).

Partant de là, une formule alliant Witsel et De Bruyne devant la défense, et le trio Hazard-De Ketelaere-Lukaku devant, relèverait de la séduction absolue. Une séduction qui, en plus, aurait le don de ne pas verser dans le côté "prévisible" que présenterait l’autre option (Witsel-Tielemans / Hazard-De Bruyne-Lukaku). Mais Roberto Martinez pensera-t-il de la même manière ou son côté conservateur, pour ne pas dire ici "vieille France", prendra-t-il le dessus ? La deuxième option semble, très clairement, la plus probable...