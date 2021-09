Diables Rouges : des vieux cahiers pour la rentrée

Deux mois après une fin de récré sifflée précipitamment à l’Euro, les Diables Rouges sont de retour pour ouvrir un nouveau chapitre… dans un vieux cahier. Ce n’est en effet pas à un nouveau départ que l’on va assister durant les 8 prochains jours, mais à la reprise d’un travail de groupe entamé en… mars dernier.

Tournons tous le bouton dans notre tête : avant le Final 4 de la Nations League le mois prochain, place est faite aux qualifications pour la Coupe du monde, campagne pour laquelle les Diables totalisent actuellement 7 points sur 9.

Pour éviter un (double) barrage forcément aléatoire, la mission est claire : il faut finir premier du groupe. Ce qui signifie donc laisser derrière soi des nations comme le Pays de Galles et, surtout, la République tchèque, qui nous avait posé d’énormes problèmes (prémonitoires ?) au printemps dernier. Vu comme cela, on peut donc considérer que le match le plus important du triptyque est celui que les Diables livreront dimanche à domicile et, sous-entendu, qu’il sera interdit de gaspiller la moindre unité lors des déplacements en Estonie ce jeudi et "en" Biélorussie (en réalité, à Kazan) mercredi prochain. Sur papier, c’est loin d’être une mission impossible. Mais cette obligation de résultats dissuadera sans doute Roberto Martinez de se lancer dans des expérimentations qu’il reportera plutôt à la fin de la campagne.

27 joueurs disponibles

Sur les 31 Diables convoqués, 4 ne sont pas disponibles pour le déplacement à Tallinn (Hannes Delcroix blessé, Thorgan Hazard pas suffisamment dans le rythme, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere laissés à disposition des Espoirs), mais le noyau reste plus copieux que pour une phase finale de tournoi, donc les choix ne manquent pas. Pour autant, étant donné le caractère particulier du match (le premier après l’Euro, disputé à un moment où les courbes des uns et des autres sont encore loin d’être alignées), on devrait s’orienter vers une formule assez classique. Aussi classique qu’elle puisse l’être, du moins, en l’absence de De Bruyne, Mertens, Vermaelen ou Doku.

Dans les buts, Thibaut Courtois s’apprête à disputer son 90è match sous le maillot des Diables Rouges. Si tout va bien, le " club des 100 " (de plus en plus fourni) devrait lui ouvrir ses portes au printemps de l’année prochaine…

Devant lui, Jan Vertonghen (qui a loupé 3 matchs de Benfica à cause d’une petite blessure musculaire, mais reste sur une bonne performance, le week-end dernier en championnat) est finalement forfait. Pas (encore) de 132è cap pour le recordman de sélections en équipe nationale, qui poursuit un programme individuel. A l'inverse, Toby Alderweireld (qui n’a pas encore effectué ses débuts avec son nouveau club qatari de Al-Duhail) devrait incarner le pilier de la défense avec, sans doute, le duo composé de Dedryck Boyata (qui a loupé l’entame de sa préparation à cause d’une blessure, mais est désormais "fully fit") et Jason Denayer (à peine 15 minutes de jeu avec Lyon jusqu’ici). A moins que la carte Zinho Vanheusden (deux fois titulaire avec la Genoa) ne soit déjà abattue. Ce qui est une option tout à fait envisageable.

Des flancs sur le flanc

En l’absence de Thorgan Hazard et de Nacer Chadli, les sélections de Thomas Foket et Alexis Saelemaekers sont particulièrement bienvenues et apportent au sélectionneur des solutions supplémentaires. Car Thomas Meunier est officiellement forfait pour l'Estonie (après avoir souffert du covid en juillet et n'avoir jusqu’ici obtenu que 20% de temps de jeu en club), tandis que Timothy Castagne (sorti sur blessure contre la Russie à l’Euro, et qui s’aligne masqué) vient à peine de reprendre. Ces quatre-là se partageront le temps de jeu disponible sur les 3 matchs, sans oublier Dodi Lukebakio, déjà buteur cette saison avec son nouveau club de Wolfsburg.

Devant la défense, en l’absence de KDB, on retrouve 3 hommes pour 2 postes : Axel Witsel, Youri Tielemans et Leander Dendoncker. Le Liégeois a déjà disputé 5 rencontres avec Dortmund, dans un rôle de… dépanneur en défense centrale (une option pour son futur chez les Diables ?). Sa blessure au tendon d’Achille n’est plus qu’un lointain souvenir, et il sera certainement de la partie en Estonie. Avec quel partenaire ? Les paris sont ouverts. Un ce jeudi et l’autre dimanche ? Pourquoi pas. Hans Vanaken, Albert Sambi Lokonga et le néo-Turinois Dennis Praet seront sans doute plus attendus lors du 3è match contre la Biélorussie (du moins, comme titulaires éventuels).

Hazard, Lukaku, et… ?

Enfin, pour le compartiment offensif, Romelu Lukaku sera évidemment de la partie. Connaissant Martinez, il n’est même pas interdit de penser que le nouveau buteur de Chelsea disputera les 3 matchs. En tout état de cause, il devrait célébrer sa 100è dimanche, devant son public, au Stade Roi Baudouin et, espérons-le, continuer d’assouvir sa soif de buts.

64 buts pour Lukaku, c’est exactement le double de… Eden Hazard qui retrouvera bien sûr le 11 de base après avoir dû l'abandonner, la mort dans l’âme, pour du ¼ de finale contre l’Italie. Physiquement, tout va bien pour l’aîné de la fratrie, même s’il excède à peine la moitié du temps de jeu possible avec le Real Madrid.

Enfin, en l’absence de De Bruyne, Mertens et Doku, les jeux sont ouverts pour le 3è poste offensif. Yannick Carrasco, Leandro Trossard, voire Dodi Lukebakio, sont postulants pour s’en saisir. Là aussi, le choix émanera d’une subtile pondération entre équilibre de l’équipe, nature de l’adversaire et état de forme. Sachant que ce savant saupoudrage devra s’effectuer sur 8 jours et 3 matchs…