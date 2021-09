Diables Rouges : de la relève, plus qu'on ne le pensait ?

Alors certes, Tallin ne fut pas parfait. Alors bien sûr, la défense a reculé et chancelé, rendant notre grand Thibaut bougon – car deux bêtes biscottes dans la musette ne font jamais plaisir. Alors certes, notre cher coach Roberto a toujours besoin d’un de ses cadors pour assurer dans chaque secteur : Courtois pour les filets garnis, Alderweireld (bien qu’en mode recul-frein koweitien…) pour le trois arrière, Witsel pour le balayage-quadrillage, Eden pour la distribution et Romelu pour les petites prunes en fond de cageot adverse. ►►► À lire aussi : Estonie-Belgique, les notes des Diables Alors bien sûr, c’est l’éternelle rengaine : tous ces matches éliminatoires et ces adversaires en carton aggloméré sont trop tendres pour boxer sérieusement nos Diables. Lesquels, une fois arrivés en phase finale contre des mecs vraiment sérieux, affichent leurs manquements tactiques et de grinta.

Semblant de relève…

Sauf que le minitrip estonien semble, pour la première fois depuis longtemps, avoir esquissé un semblant de relève… à tout le moins dans le secteur offensif. Délaissons un moment l’éternel débat sur le manque de solutions en défense (chantier plus criant que jamais après les courants d’air de Tallin) : constatons que les Trossard, Saelemaekers et même Vanaken ont exhibé du coffre, des idées, du tempérament et des poumons sur le vert jeudi soir. Hans Vanaken, jeune en sélections (12) mais plus du tout en années (29), a gratté son but et son assist, orientant également le jeu (même latéralement…) comme le double Soulier d’Or brugeois le fait si bien… en Pro-League. Sans doute, diront les mauvaises langues, cette Estonie-là lui rappelait-elle ses habituels Zulte Waregem et autre Courtrai. En attendant, Hans Vanaken a fait du Hans Vanaken chez les Diables… et c’est très bien comme ça. Quelques heures après qu’Eden ait esquissé l’idée de fermer son grand livre chez les Diables après le Qatar, Leandro Trossard nous a sorti quelques déhanchements, crochets courts, feintes de corps et centres croisés dignes de son glorieux modèle – toutes proportions gardées bien sûr. Et de couronner le tout par un assist, modèle pichenette, du meilleur aloi pour le collègue Axel.

2 images © Tous droits réservés

Wingbacks en vogue

Certains (et même à Neerpede) ont souri quand Alexis Saelemaekers a pris le TGV pour San Siro. Mais l’oxygéné ket bruxellois a rappelé hier qu’il n’était pas qu’un coiffeur de banquette : il a osé, sollicité, tenté… et dézingué parfois (passe-suicide sur le 1-0 et carte jaune inutile). Mais sa montée en régime est là, toujours teintée de cette jouissive pointe de frivolité du joueur de quartier qu’il reste au plus profond de lui. Et alors que les wingbacks sont devenus les valeurs en vogue du foot actuel, l’ex-Anderlechtois épouse parfaitement les contours de ces hommes de couloir que Roberto Martinez chérit tant. ►►► À lire aussi : Roberto Martinez a adoré les... ou plutôt apprécié la réaction d'Alexis Saelemaekers : "J'ai continué à jouer mon football après ma petite erreur" D’autant que dans son dos, Thomas Foket y est aussi allé hier de sa petite biscotte. Thomas Meunier, prends garde : déjà bougé par son voisin régional Timothy Castagne, le gars de Sainte-Ode a du monde à la porte et aux fenêtres…

Tripes au ventre

Ajoutons Albert Sambi Lokonga qui, certes, ne jouera plus jamais en sélection congolaise avec son frangin Pollo, mais a posé hier sa toute première empreinte sur un chemin qui devrait le mener à la succession d’Axel Witsel. Complétons avec Dodi Lukebakio, utilisé au compte-gouttes à Tallin mais dont les courses chaloupées et le pied gauche imprévisible nous vaudront encore moult plaisirs à l'avenir... surtout si son potentiel éclot dans le cocon Wolfsburg teinté de belgitude façon Dortmund et Leicester. Et si on terminait par l’ancien (31 ans en fin d’année…) Christian Benteke, si souvent enterré, et relancé au jeu après une bonne (et nécessaire…) discussion avec son Sélectionneur Fédéral ? Et si c’est le bon Michy, expatrié en Ligue turque, qui devait maintenant s’inquiéter pour son statut de premier joker de l’inégalable Romelu ? Non, vraiment, on s’est dit à Tallin que les habituels coiffeurs avaient finalement davantage que du simple duvet aux lèvres et du lait écrémé dans les oreilles. Mais peut-être même bien pas mal de tripes au ventre…

Estonie - Belgique : Le Résumé du Match - Qualifications Qatar 2022 - 02/09/2021 La Belgique s'est imposée 2-5 en Estonie ce jeudi dans le cadre de la quatrième journée de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar.