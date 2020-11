Diables Rouges : Avec De Ketelaere, Martinez envoie un nouveau signal fort

Ils étaient sept sur 33 lors du dernier rassemblement des Diables Rouges pour les déplacements en Angleterre et en Islande. Sept joueurs de notre Pro League qui a pourtant souvent été décriée. Mignolet, Van Crombrugge, Mechele, l’infortuné Van Heusden, Vanaken, Kayembe et Verschaeren. Ils sont à nouveau sept.

Avec cette fois la première sélection du Brugeois Charles De Ketelaere. Dont le profil est prometteur. Le garçon est doué, intelligent, humble et… gaucher. Ce qui au sein de l’équipe nationale devient une donnée rare au cœur de la ligne médiane. Le Brugeois n’était pas titulaire en début de saison. Mais il a bossé, s’est remis en question et est revenu à un bon niveau tout en se montrant décisif en Ligue des Champions sur la pelouse du Zenit. Son profil est certes assez comparable à celui de son équipier à Bruges, Hans Vanaken, mais sa présence est un joli signal. Elle traduit aussi une symbiose intéressante entre Roberto Martinez et son homologue chez les U21 : Jacky Mathijssen. Puisqu’il est d’ores et déjà acquis que De Ketelaere évoluera avec les espoirs contre la Bosnie Herzégovine mardi 17 novembre. Saelemakers et Bornauw feront d’ailleurs de même.

►► Lire aussi : La sélection de Roberto Martinez

Comme Roberto Martinez a déjà promis de donner du temps de jeu aux jeunes lors de l’amical face à la Suisse, Charles de Ketelaere peut légitimement s’attendre à honorer une première cap mercredi prochain dans le petit Stade de Den Dreef, à Louvain, où il s’est récemment incliné avec le Club de Bruges. Et derrière De Ketelaere, d’autres pointent le bout du stud. Raskin, Sambi… Sans oublier De Laet brillant avec l’Antwerp cette saison mais qui, à 31 ans, n’est plus trop une solution d’avenir. Le retour de Jan Vertonghen et de Thomas Vermaelen a ici, de toute façon, fort logiquement clos le débat.

Depuis Saint-Marin, Origi et Januzaj savaient que ce serait difficile pour eux

Derrière son sourire et son discours assez formaté, Roberto Martinez peut aussi se montrer inflexible. Adnan Januzaj peut en témoigner lui qui n’a plus joué une seconde avec les Diables Rouges depuis son remplacement à la 55e minute du match à Saint-Marin, le 9 septembre 2019. Son remplacement, concomitant à celui de Divock Origi, avait laissé entrevoir un certain agacement du coach Martinez à leur égard tant ce soir-là ils avaient paru peu concernés par leur sujet. Depuis Origi a joué 10 minutes contre Chypre et 22 face à la Côte d’Ivoire…

Désormais, le joueur de la Real Sociedad (dont le profil ressemble à celui de De Ketelaere par exemple) et l’attaquant de Liverpool doivent prouver davantage et redevenir titulaires dans leur club pour espérer revenir en équipe nationale et ne pas mettre leur participation au prochain Euro en péril. Origi se place derrière Benteke dans la hiérarchie des attaquants. Benteke qui cette saison renseigne 16 minutes de jeu sous le maillot de Crystal Palace en Première League. C’est dire. Mais ses 15 buts en 38 sélections continuent de plaider en sa faveur. Jusque quand ?

Eden Hazard, KDB, Courtois et Lukaku repris, Martinez veut une revanche face aux Anglais

Par ailleurs, il est clair que la défaite en Angleterre conjuguée à la petite victoire en Islande n’ont pas trop fait sourire le coach de l’équipe nationale. Ni les allégations laissant penser que les intérêts des (gros) clubs commençaient tout doucement à prendre l’ascendant sur ceux de l’équipe nationale. Courtois déclaré inapte à jouer face à la Côte d’Ivoire, l’Angleterre et l’Islande, Hazard repris en septembre mais qui finalement fait l’impasse sur les matches des Diables, De Bruyne fatigué (et moyennement motivé) pour jouer en Islande… ça commençait à faire beaucoup. Ici, Roberto Martinez reprend le "lead" et son capitaine Eden Hazard (qui n’a plus joué avec les Diables depuis le 19 novembre 2019 et le match contre Chypre). C’est un win-win. Martinez a déjà promis d’être attentif au body language d’Eden. Il l’utilisera à bon escient.

Romelu Lukaku qui revient de blessure (et que l’Inter aurait voulu ménager) ne sera au repos que face à la Suisse. Face à l’Angleterre, Hazard, De Bruyne, Courtois et Lukaku voudront absolument briller pour d’évidentes raisons. Roberto Martinez le sait pertinemment. L’heure sera à la revanche face à une nation qu’ils connaissent plutôt bien.