Devenu DJ, Djibril Cissé veut revenir en Ligue 1... pour marquer 4 buts

Il compte également 41 sélections et 9 buts avec l'équipe de France. Son bilan en Ligue 1 est assez incroyable. Il a marqué 96 buts sur 208 matchs disputés… Et le voilà donc avec une furieuse envie de regoûter à la Ligue 1.

Djibril Cissé, a terminé sa carrière à Bastia en 2015. - © VALERY HACHE - AFP

Tout a commencé, il y a quelques jours dans un live Instagram du magazine So Foot. L'ex-attaquant de l'OM a avoué avoir un rêve inachevé: "Tu sais comment c’est un buteur, on a l’amour du but, l’amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c’est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté. Il m’en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou."

Cissé, qui aura 39 ans le 12 août, est prêt à venir jouer gratuitement et il ne compte pas s'éterniser en Ligue 1. "Si un club m’accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un objectif, je fais tout pour l’atteindre", a-t-il confié dans l'Insta Live.

Mardi soir, dans une interview pour la chaîne l'équipe, Raymond Domenech a trouvé que le retour de Cissé en Ligue 1 serait une bonne idée. Djibril Cissé, dans la même interview, a lancé une perche au club de Nîmes dans lequel il est passé dans sa jeunesse. "Mon frère, Abou a foulé la pelouse des Costières. Moi, j’ai été au centre de formation; j’ai porté les couleurs de ce club. Ce serait une façon de boucler la boucle et pour moi, ce serait une vraie fierté".

La proposition est lancée, reste à voir si Nîmes sera prêt à proposer une pige de 4 buts à Cissé qui en fin de carrière, à Bastia, a plus passé de temps à l'infirmerie que sur les pelouses.