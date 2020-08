Deuxième victoire de rang pour Ciman, Pozuelo et Toronto

Laurent Ciman et le Toronto FC ont signé vendredi une deuxième victoire consécutive depuis la reprise de la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football. Deux jours après avoir déjà battu les Vancouver Whitecaps 3-0, les "Rouges" de Toronto se sont une nouvelle fois imposés, cette fois sur le score de 1-0. L'international canadien Richie Laryea a inscrit l'unique but de la rencontre, sur un magnifique assist d'Alejandro Pozuelo au quart d'heure. C'est déjà le sixième assist de la saison pour l'ancien joueur de Genk, pour l'instant meilleur passeur décisif de MLS. L'ancien Diable rouge Laurent Ciman, qui était resté sur le banc mercredi, est cette fois monté à six minutes de la fin.

Finaliste du dernier championnat, Toronto occupe la deuxième place de la Conférence Est avec 15 points en sept rencontres, sans défaite. La saison a repris le mois passé avec le tournoi "MLS is Back", joué à Orlando. Le Toronto FC a été éliminé en 8e de finale contre le New York City FC. La saison régulière a repris le 12 août avec des matchs joués à huis clos. Les derbies canadiens se suivent au calendrier pour Toronto, qui rencontrera ensuite l'Impact Montréal, l'ancien club de Laurent Ciman, samedi prochain et le mercredi suivant.