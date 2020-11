Deuxième test positif au Covid-19 pour Mohamed Salah, Mido critique envers l’attaquant

Mido très remonté contre Salah

Cette absence de Salah a d’ailleurs provoqué la colère de Mido. Car Salah a, quelques jours avant cette annonce, participé au mariage de son frère et des photos le montrant en train de danser avec un masque baissé au niveau du menton ont été publiées. Et pour Mido, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, ce qu’a fait Mohamed Salah est une faute professionnelle grave.

"Salah est venu d’Angleterre pour remplir son devoir national et il a assisté au mariage de son frère. Il a risqué sa santé et celle de ses coéquipiers. Il a commis une erreur. Il a le droit de célébrer ce mariage, mais pas à l’ère du coronavirus. Nous avons perdu le joueur le plus important de la sélection, dont nous dépendons dans des matchs cruciaux, à cause de son insouciance et de son irresponsabilité", a-t-il lâché au micro de Al-Nahar TV.

Si le joueur n’a pas encore répondu aux attaques de son compatriote, Maher Shtiyah, le maire de Nagrig, où les festivités ont eu lieu, a déclaré que toutes les précautions avaient été prises. "Salah n’a enlevé son masque que lorsque des photos ont été prises. Nous l’avons embrassé sur l’épaule, pas sur le visage."

Malgré l’absence de Salah, l’Égypte a battu le Togo 3-1 ce mardi lors du match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021, reportée à 2022 en raison de la pandémie. Au classement, l’Egypte est 1ère de son groupe avec un joli 8/12.