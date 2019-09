Deuxième défaite de la saison déjà pour Tottenham qui s'incline à Leicester City

Match à rebondissements ce samedi entre Leicester et Tottenham. Mieux en jambes, probablement plus frais, ce sont les Foxes qui entrent le mieux dans cette rencontre. Ils se procurent plusieurs occasions avant de déflorer la marque par l'entremise d'Ndidi mais le but est finalement annulé par le VAR pour un hors-jeu. Souvent décrié pour leur manque d'efficacité, les Spurs vont, eux, inscrire le premier but de l'après-midi...sur leur toute première occasion. Lancé en profondeur, Son temporise avant d'adresser une merveille de talonnade à Kane. Le buteur maison, bousculé par un défenseur, s'écroule, mais parvient malgré tout à placer le cuir au fond (0-1).

La seconde période est du même acabit, le franc peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et comme avant l'entracte, le VAR va jouer un rôle actif, en annulant un but de Tottenham, cette fois-ci. C'est Aurier qui pensait avoir inscrit le but du K.O mais on signale un hors-jeu très litigieux au début de l'action. Toujours 0-1 donc. Loin de se laisser démonter, Leicester va revenir dans la rencontre dans la foulée grâce à un but de Peireira qui reprend un centre au cordeau au second poteau et trompe Gazzaniga (1-1). Et les Foxes vont même inscrire le but de la victoire à quelques minutes du terme, grâce à Maddison qui nous sort une superbe frappe soudaine qui trompe le portier des visiteurs. 1-2 score final au terme d'une partie qui restera dans les annales puisque c'est la toute première fois dans l'histoire de la Premier League que le VAR annule deux buts dans le même match.

Au classement, Leicester dépasse son adversaire du jour et pointe désormais au 2e rang avec 11 points. Les Spurs, qui concèdent déjà leur deuxième défaite de la saison, plafonnent à la 5e place, sous la menace de Manchester United et de Chelsea.