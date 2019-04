Deux-tiers des buts inscrits en Pro League sont 'étrangers', le phénomène est aussi répandu en Europe

66,3% des buts inscrits en Pro League cette saison sont étrangers. C'est ce qui émerge d'une étude de l'Observatoire du football CIES qui a a analysé les statistiques des 27 premières divisions des pays membres de l'UEFA. Chez nous, St-Trond se distingue avec 88,9% de ses buts qui ne sont pas 'made in Belgium'. A contrario, les buts du Standard sont estampillés noir-jaune-rouge à 60%, ce qui en fait le meilleur élève de notre compétition avec donc 40% de buts non-belges.

Le classement des buteurs de Pro League reflète d'ailleurs cette tendance avec un podium complètement étranger: Harbaoui, Samatta et Santini.

En Europe, le phénomène des buts étrangers touche plusieurs grands championnats. La Premier League (68,8%), la Serie A (61,5%) et la Bundesliga (61,2%) confirment cette tendance dans les championnats du Big Five. En Liga, on redescend en revanche à 48,3% alors que la Ligue 1 ne compte que 35,6% de buts étrangers.