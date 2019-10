Deux gardiens totalement perdus enchaînent les distractions pour le but surréaliste du week-end

Samedi en Croatie, l’Hajduk Split et le Slaven Belupo se sont bien arrangés pour nous sortir l’une des actions les plus surréalistes de la saison. Tout a commencé par une relance maladroite plein axe du gardien de l’Hajduk Josip Posavec. Lobé par un adversaire, il a tenté un sauvetage désespéré et improbable… qui a porté ses fruits.

Le ballon a rebondi sur le poteau et a été récupéré par un défenseur. Sauf que le plongeon du gardien dans le filet a trompé la majorité des joueurs du Slaven Belupo. Le tireur et ses équipiers ont commencé à célébrer le but au centre du terrain et le gardien Antonio Jezina (ex-Antwerp) s’est dirigé vers le banc de touche. L’Hajduk Split a profité de la confusion pour remonter le terrain et déposer le ballon dans le but vide. Une scène totalement improbable qui a rapidement fait le buzz mais qui a aussi permis à l’Hajduk de l’emporter 2-0.