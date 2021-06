Deux administrateurs indépendants siégeront au CA de l’Union belge, une première

L’Union belge de football a dévoilé la composition de son nouveau conseil d’administration. Le CA se compose de 10 membres, contre 12 auparavant, et accueille pour la première fois des administrateurs indépendants. La décision, actée fin 2020, s’est matérialisée en ce début de mois de juin avec l’arrivée de Pascale Van Damme et Paul Van den Bulck.



"L’Union Belge de Football, la plus grande fédération sportive belge, attache beaucoup d’importance à une bonne gouvernance et met l’accent depuis quelque temps déjà sur davantage de diversité à tous les niveaux en son sein. L’arrivée d’administrateurs indépendants permet à l’URBSFA de composer un Conseil d’Administration plus diversifié, de permettre un contrôle externe au niveau de son plus haut organe et de s’adjoindre de nouvelles compétences extérieures au monde du football", détaille l’URBSFA dans un communiqué.



Pascale Van Damme (52 ans) est Managing Director chez Dell EMC BeLux Commercial. Elle a été élue "ICT Lady" (soit la femme la plus influente dans le secteur ICT belge) en 2014. Paul Van den Bulck est lui avocat et associé au sein de l’important cabinet AKD.



Michael Verschueren, Bruno Venanzi, Peter Willems et Michel Louwagie pour la Pro League, Benjamin Vasseur et Philippe Godin pour l’ACFF ainsi que Marc Van Craen et Robert Huygens pour Voetbal Vlaanderen siégeront également dans ce CA restreint.