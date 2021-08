Dette, masse salariale, ... Les chiffres fous de la situation économique de Barcelone

Depuis la salle de presse du Camp Nou, Laporta a fait le point. La situation du club, le cas Messi , le fonds d'investissement CVC, tout y est passé. Il n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler que "la situation économique et patrimoniale du club est préoccupante et la situation financière est dramatique". Les chiffres lui donnent raison : 1,35 milliards d'euros de dettes (soit autant que la totalité des clubs de Ligue 1, à titre de comparaison), avec une valeur nette négative évaluée, comprenez le patrimoine du club, à 451 millions d'euros. On est loin des 350 millions qu'avait annoncé Bartomeu...

La situation économique et patrimoniale du club est préoccupante et la situation financière est dramatique (Joan Laporta)

Sujet de discorde, cette masse salariale fut la première cause du départ de Messi pour le Paris-Saint-Germain. "Pour la saison 2021-2022, les salaires ne devaient pas dépasser 237 millions, et la direction précédente a présenté une masse salariale de 617 millions, soit 25 à 30% de plus que nos concurrents. (…) Rien qu'en arrivant, on a dû demander un crédit de 80 millions d'euros à la banque Goldman Sachs pour pouvoir payer les salaires". Elle atteint aujourd'hui 103% des revenus du club.

Durant cette conférence, Laporta s'est amusé à corriger les informations avancées par son prédécesseur. Outre les chiffres cinglants, le président a aussi tenu à répondre de manière virulente à la lettre transmise par Bartomeu en personne, le 13 août dernier. Dans ce courrier, l'ex-président a transmis une liste de huit points expliquant sa vision de la situation du club. "Huit mensonges", selon Laporta, qui ne s'est pas privé pour remettre les pendules à l'heure : "Je l'ai lue et j'ai pensé que c'était une liste de mensonges. J'ai trouvé Bartomeu déplacé et opportuniste. Il essaie de justifier sa gestion injustifiable, et il est dans une situation de préoccupation maximale".