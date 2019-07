Des U19 ambitieuses à l'Euro, symbole d'un football belge en plein essor chez les dames

Parce que même si elles ont été placées dans un groupe de la mort aux côtés de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Angleterre, elles restent ambitieuses, déterminées à faire bonne figure : "On a toutes nos chances comme toutes les équipes. C'est vrai qu'on est dans un groupe difficile mais on a beaucoup travaillé donc on espère que nos efforts vont payer. On va se battre jusqu'au bout, on verra" explique Stéphanie, 18 ans. "On veut pas que les gens pensent qu'on est arrivées là par hasard et après on fait n'importe quoi. Il faut juste qu'on joue bien et qu'on montre que la Belgique est une équipe forte" renchérit Léa , 16 ans.

Des U19 ambitieuses à l'Euro, symbole d'un football féminin belge en plein essor - © MARTIN RICHARD - PRESSE SPORTS

Depuis la coupe du monde en France en juin dernier, le football féminin connaît un boost médiatique fulgurant. Diffusés dans de nombreux pays, les matches ont souvent réalisé des audiences exceptionnelles. Au Royaume-Uni la BBC a réalisé sa meilleure audience de l’année lors de la demi-finale. Aux Pays-Bas, le quart de finale a été suivi par 80% des téléspectateurs. Une fierté pour Léa, numéro 6 de notre équipe nationale : "C'est quand même une fierté de voir les filles comme ça et de se dire que le monde entier regarde les filles jouer. C'était vraiment chouette à voir. Je suis très heureuse, je me dis qu'enfin on va enfin pouvoir montrer ce qu'on fait en tant que filles, montrer les sacrifices qu'on fait." Même constat du côté de Stéphanie, 16 ans, qui apprécie que le travail au sein du football féminin soit enfin récompensé : "On se sent un peu plus au niveau des garçons, même s'ils sont toujours un peu au dessus de nous. Mais les gens voient qu'on fait les même efforts qu'eux et qu'on est pas plus nulles qu'eux. C'est, certes, pas le même football mais au moins on montre quelque chose à la télé et ils nous regardent quad même. C'est qu'au final, ce n'est pas si mal ce qu'on fait."

Aujourd’hui, c’est l’ambition qui prédomine. Grâce aux bonnes prestations des Red Flames, l’équipe féminine A, et de la médiatisation croissante, toutes se mettent à y croire. À rêver d’une carrière professionnelle : "C'est un rêve...je pense que c'est le rêve de toutes les filles dans le groupe....de devenir joueuse professionnelle et de passer à la télé." avance Léa.

Passé de 21.000 affiliées en 2012 à 40.000 en 2019, le football féminin belge a le vent en poupe, c’est une certitude. Mais pour Xavier Donnay, le coach de l'équipe, on n’est qu’au début. Le travail de sape commence seulement à porter ses fruits. Il faut désormais parvenir à garder cet engouement : "L'évolution est depuis très peu de temps donc elle est même fulgurante. J'espère qu'une chose, c'est que ce soufflet ne retombera pas trop vite et qu'on pourra pérenniser, exploiter cette nouvelle visibilité."

La fédération belge de football semble consciente qu’il faut faire quelque chose, qu’il faut avoir une vision à long terme. Elle va donc mettre en place un plan sur cinq ans pour lequel d’importants moyens financiers seront dégagés. Le but est de faciliter l’accès au football pour tout le monde, pour tenter de devenir l’une des nations phares du continent européen. Et à y réfléchir, on se dit que de bonnes prestations de nos jeunes Red Flames en Ecosse pourraient poser le premier jalon d’un essor entamé. Première étape, ce mardi face à l'Espagne.