Des terrains de Mol aux entraînements avec Ronaldo : qui est Daouda Peeters ?

Et c’est sous le maillot des Blauw en Zwart qu’il va pour la première fois croiser son destin avec celui du football italien. Peeters se fait remarquer lors de la Viareggio Cup, prestigieux tournoi réservé aux espoirs dont il atteint la demi-finale en 2017.

Né en Guinée, il a été adopté par une famille belge de Mol à l’âge de six ans. Talentueux balle au pied, il a rapidement gravi les échelons en rejoignant les équipes de jeunes du Lierse. A 16 ans, le premier pas important de sa carrière : un transfert au FC Bruges.

A 21 ans, Daouda Peeters vient de signer un contrat de quatre ans avec la Juventus. Actif avec l’équipe U23 des Bianconeri, le jeune médian belge a l’opportunité de côtoyer l’équipe première et est d’ailleurs devenu le premier belge à être convoqué par le club turinois pour un match de Serie A en février dernier.

Repéré par Walter Sabatini , ex-directeur sportif à succès de la Roma et de l’Inter, Peeters débarque à la Sampdoria en 2018. Bien qu’il soit observé par le coach de l’époque Marco Giampaolo, le médian belge restera en équipe de jeunes des Blucerchiati.

"Incroyable de s’entraîner avec Ronaldo"

Reprêté immédiatement à la Sampdoria pour six mois, Peeters va s’installer à Turin à l’été 2019. Aligné à deux reprises avec les U21 de Johan Walem, il joue devant la défense et peut compter sur un physique imposant pour bloquer les attaques adverses. Des qualités qui attirent le regard de Maurizio Sarri.

Le coach de la Juventus, privé de plusieurs cadres dans l’entrejeu, va le convoquer pour la première fois pour un match de Serie A lors de la 25e journée face à la SPAL.

Premier Belge de l’histoire à avoir ce privilège, Peeters rêve désormais de faire ses débuts en Serie A. "Ce serait beau de devenir le premier belge à jouer pour la Juventus", confiait-il au média local flamand RTV à qui il a également parlé de son expérience à l’entraînement aux côtés de grands champions.

"C’est fascinant d’être parmi ces joueurs. Ce sont des stars mais ce sont aussi des équipiers. Je me sens de mieux en mieux dans ce groupe. Ronaldo ? On me le demande souvent. C’est une sensation très spéciale de m’entraîner avec lui. En tant que jeune joueur, c’est incroyable."

Emerveillé par ce premier contact avec l’équipe première, Peeters devra encore travailler pour être régulièrement dans le groupe. Principalement utilisé par l’équipe U23 pour les matches de Serie C (D3), le milieu de terrain belge a reçu une importante marque de confiance avec ce contrat jusqu’en 2024. Comme il l’a fait pour toutes ses expériences précédentes, il devra saisir cette opportunité pour passer un nouveau cap dans sa jeune carrière.