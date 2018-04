Des rencontres de plus en plus déséquilibrées au niveau européen, la Belgique en bon élève

L'Observatoire du football CIES a publié ce lundi un nouveau rapport dans lequel il décrit le déséquilibre croissant que connaissent actuellement les compétitions européennes. Ainsi, par rapport à la Champions League 2016-2017, une augmentation de 8.5% a été constatée en ce qui concerne les pourcentages de matches avec plus de trois buts d'écart. Par contre, pour la Jupiler Pro League, le taux de ces rencontres à écart conséquent a diminué de 3.4% par rapport à la saison précédente.

Dans les cinq grands championnats européens, l'Allemagne et la France connaissent de bons résultats, avec une diminution respective de 5.6% et de 0.3%. Par contre, l'Espagne (+0.3%), l'Italie (+2.5%) et l'Angleterre (+4.2%) connaissent de plus en plus de rencontres déséquilibrées.

En termes de pourcentages généraux, la Champions League mène la danse, avec 29.5% de matches avec trois buts d'écart ou plus. La Premier League est juste derrière (21.9%), suivie par la Serie A italienne (19.8%), la Liga espagnole (17.9%), la Ligue 1 française (17.6%) et la Bundesliga (11.1%). La Belgique se situe en bonne position, avec seulement 13.3% de matches à sens unique.