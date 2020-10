Des nouvelles mesures dans les stades de foot ?

La nouvelle est tombée ce vendredi lors de la conférence donnée par Alexander De Croo. Le Premier ministre, a annoncé des mesures plus strictes ayant pour but de réduire les contacts. Et parmi ces mesures sont concernés les stades de football. Pour le moment, on ne change pas, mais les protocoles seront revus cette semaine.

"La Pro League a pris connaissance des décisions du Comité de concertation de ce jour. Dans les prochains jours, nous nous mettrons à la disposition des ministres compétents et des experts afin de revoir avec eux, dans la mesure du nécessaire, les protocoles qui encadrent nos activités. Dans tous les cas, la Pro League encourage chacun à suivre au plus près les mesures communiquées. Ce n’est en effet que tous ensemble que nous pourrons profiter le plus rapidement et de la manière la plus sûre possible (dans les tribunes) de notre sport préféré", a-t-on reçu via communiqué de la Pro League.

C’est la récente recrudescence du coronavirus qui a obligé les ministres à prendre ces mesures.

Alors que l’on attendait plus de supporters dans les prochaines semaines, c’est l’inverse qu’il se passe et ce pour au moins un mois, même si la situation sera peut-être revue dans 15 jours.