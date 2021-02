Des centaines de supporters du Standard devant le stade avant le choc contre Anderlecht

Le contraste est criant entre l’intérieur et l’extérieur du stade du Standard. A moins de deux heures du clasico contre Anderlecht, des centaines de supporters du Standard se trouvent aux abords du stade, cela malgré un match à huis clos.

Notre confrère de VTM, Jarno Bertho, a publié sur ton compte twitter une vidéo où on voit des centaines de supporters qui se baladent derrière la tribune des ultras, côté terril. Le bus des joueurs a été accueilli avec des feux de bengale.

Benjamin Deceuninck, notre journaliste sur place, a également tourné une vidéo de supporters qui chantent à l'arrivée du bus des joueurs.

Le match entre le Standard et Anderlecht débute à 13h30 et est à suivre en direct commenté sur le site sport de la RTBF et sur Vicacité.