Départ de Messi : et si la séparation était une aubaine pour le joueur et pour le Barça ?

C’est le feuilleton du jour, ce sera peut-être celui de la semaine et si les rumeurs les plus folles se concrétisent, ce sera forcément celui de l’année : Lionel Messi veut quitter le Barça gratuitement , l’a fait officiellement savoir et aurait même appelé Pep Guardiola pour qu’il lui fasse une place au chaud dans son nid mancunien. A supposer que tout ceci est vrai, que Messi n’a pas entrepris ses démarches juste pour faire pression sur sa direction et qu’il va bel et bien quitter le Barça, pour qui serait-ce une mauvaise nouvelle ? Est-ce que les deux parties ne pourraient pas sortir gagnantes de cette séparation ?

Zone de confort et terres inexplorées

Départ de Messi: et si une séparation était une aubaine pour le joueur et pour le Barça ? - © LLUIS GENE - AFP

Lionel Messi n’a connu qu’un club dans sa carrière. Il y est arrivé à 13 ans, il en a 33 aujourd’hui. Dans un mois, il fêtera ses 20 ans de contrat avec le FC Barcelone, et au fil de temps, les deux se sont nourris jusqu’à se confondre. Messi est le Barça, le Barça est Messi. L’armoire à trophée déborde : 10 fois champion d’Espagne, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions, un total vertigineux de 33 trophées, c’est un palmarès inouï que la Puce présente. Un palmarès qu’il a bâti en 15 ans, voyant défiler autour de lui les plus grands joueurs de la planète et les reléguant les uns après les autres à des seconds rôles. Ronaldinho l’a accueilli en équipe première puis a décliné, Ibrahimovic n’aura tenu qu’un an avant de se voir indiquer la porte. Alexis Sanchez n’a pas persisté, Neymar a fini par vouloir la tête d’affiche pour lui tout seul et s’en est allé, Griezmann n’a pas trouvé le moyen de cliquer avec l’Argentin et goûte au banc plus souvent que son statut ne le laisserait supposer. Dans sa carrière, Messi a mis tout le monde d’accord, et ceux qui ne l’étaient pas n’ont eu qu’à aller voir ailleurs. Son influence immense sur le vestiaire (ne lui a-t-on pas reproché, à une certaine époque, des échanges de SMS avec les coachs dans lesquels il détaillait les joueurs qu’il voulait voir débuter à côté de lui ?) en a fait un monstre incontournable, qui a répondu à chaque moment de remise en question de son statut par les buts.

Son influence sur le vestiaire en a fait un monstre incontournable.



Mais les détracteurs, souffleurs de braise de la rivalité Cristiano – Messi, posent toujours une réserve par rapport à la carrière de l’Argentin : il n’a jamais brillé ailleurs qu’au Barça. Contrairement à Ronaldo qui a remporté l’Euro 2016 (et dans une moindre mesure la Nations League…) avec son Portugal natal, Messi n’a jamais rien gagné avec l’équipe nationale argentine, les Jeux Olympiques 2008 étant considérés comme un trophée espoirs. L’heure est-elle venue d’aller se frotter à un autre championnat, à d’autres tactiques, d’autres défenseurs, d’autres rythmes ? Et de se mettre en danger pour aller chercher un septième Ballon d’or qui le placerait au-dessus de Cristiano Ronaldo dans cette course à la gloriole. Pour prouver qu’il est bien, comme les Catalans le pensent, le meilleur joueur de football de tous les temps.