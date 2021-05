Ce samedi soir, le Real Madrid affronte Villarreal dans le cadre de la dernière journée de championnat. Dans le même temps, l'Atlético se déplace à Valladolid. En cas de victoire du Real et d’une défaite de l’Atlético de Madrid, l’équipe d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois sera sacrée championne. Mais les Colchoneros de Yannick Carrasco sont en meilleure posture pour décrocher le trophée.

La dernière journée du championnat espagnol se déroule ce week-end avec deux potentiels champions : l’Atlético Madrid ou le Real Madrid. Seuls deux points séparent respectivement les deux équipes. Pour être champion le Real doit remporter sa rencontre tandis que l’Atlético de Madrid doit perdre au même moment face aux avant-derniers du championnat, Valladolid. Une équipe qui peut encore se sauver et qui est donc ultra motivée.

Suivez l'évolution en direct

Alors que Valladolid venait d'ouvrir le score à la 18e minute grâce à un but d'Oscar Plano en contre-attaque à la suite d'un corner, les espoirs merengues ont été de courte durée. Yeremi Pino a lui inscrit un but pour Villarreal deux petites minutes plus tard. Les deux clubs madrilènes sont donc menés à la pause : ce qui signifie que l'Atlético est virtuellement champion. Le Real pourra nourrir des regrets si le score reste inchangé de l'autre côté.

Petit à petit les regrets s'envolent du côté madrilène. L'Atlético prend les devants pour mener 1-2, avec un but de Correa (Carrasco à l'assist) et un autre de l'inévitable Luis Suarez. Le Real voit un but de Karim Benzema annulé pour hors jeu alors que l'attaquant français manque aussi l'immanquable...