Dendoncker: "À la Coupe du monde, on ne peut pas se plaindre de ne pas jouer à sa position"

Leander Dendoncker a été rappelé par Roberto Martinez pour les matches amicaux de ce mois de mars, un véritable soulagement pour le joueur. Après une saison compliquée avec Anderlecht, moins étincelant qu'à son habitude, et notamment deux cartons rouges personnels le Diable est toujours en quête de son meilleur football.

"Je me suis dit qu’il était possible que je ne sois pas repris. Mais ce n’est pas que ça me tracasse, ce qui me préoccupe c’est que je dois recommencer à faire de bons matches et essayer de retrouver ma meilleure forme, c’est ça qui me tracasse le plus."

Une sélection bonne pour le moral et une preuve de confiance de la part de Martinez : "Je crois que jusqu’à maintenant j’ai toujours été là, j’ai toujours fait partie du groupe. Ça me fait plaisir d’être là tout le temps parce que les entrainements sont bien et ça permet de changer un peu d’atmosphère aussi. Jusqu’à maintenant j’ai toujours été là, ça aurait été dommage si je n’avais pas été là cette fois-ci."

Concernant sa position chez les Diables : "Je crois que Roberto Martinez me voit comme un milieu de terrain et comme un défenseur, les deux. Je crois que j’ai déjà un match en défense ici et un au milieu de terrain donc je peux faire les deux."

Mais bien évidemment, l’Anderlechtois est prêt à jouer en défense s’il le faut pendant la Coupe du Monde : "En équipe nationale si je dois jouer en défense, je n’ai aucun problème avec ça. À Anderlecht non plus mais c’est vrai que pour aller à la Coupe du monde, on ne peut pas se plaindre si on ne joue pas à sa position. Je ne peux pas être trop exigeant je pense, je serai très content si je suis dans la sélection, mais ça dépendra de moi."