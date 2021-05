Déjà championnes, les Anderlechtoises corrigent le Standard

Championnes pour la huitième fois de leur histoire le week-end dernier après un succès à Oud-Heverlee Louvain, les Anderlechtoises ont infligé une véritable correction au Standard, mardi soir sur la pelouse de Sclessin (2-7).

Le Standard a pourtant mené 2-0, grâce à des buts de Gelders (12e s.p.) et Vanmechelen (23e) mais le RSCA a rejoint les vestiaires avec un seul but de retard à la suite d’une réalisation signée Tessa Wullaert (33e) mais aussi et surtout en supériorité numérique après l’exclusion de Marinucci (45e).

Le second acte aura été à sens unique avec des buts de Van Gorp (46e, 56e), Wullaert (47e, 79e), Maximus (63e) et Vanhamel (90e).

Quadruple champion en titre, le RSCA compte 10 points d’avance sur OHL après six matches de playoffs I. Le Standard est 4e après sa cinquième défaite de rang.

En playoffs II, Alost s’est imposé à Charleroi (0-2) et Genk a battu le White Star Fémina Woluwé (2-0). Alostoises et Genkoises partagent la tête du classement avec 21 points.