Défaite spectaculaire de Wolverhampton, avec Dendoncker, à Everton

Wolverhampton n'y arrive toujours pas. Après trois matches nuls consécutifs, les coéquipiers de Leander Dendoncker, titulaire, ont subi leur première défaite de la saison lors de la quatrième journée de Premier League dimanche sur la pelouse d'Everton (3-2). Les troupes de Nuno Espírito Santo sont revenus à deux reprises au score mais ils ont encaissé le but fatal à dix minutes du terme de la rencontre.

Wolverhampton était pris à froid après seulement cinq minutes de jeu après une mauvaise entente dans sa défense dont profitait Richarlison (5). Les coéquipiers de Leander Dendoncker, qui a disputé toute la rencontre, réagissaient et égalisaient quatre minutes plus tard grâce à Saiss (9). Il ne fallait attendre que trois minutes en plus pour que Everton ne reprenne l'avantage via Iwobi (12).

En seconde période, les 'Wolves' trouvaient à nouveau les ressources nécessaires pour revenir au score par l'intermédiaire de Jimenez à un quart d'heure du terme. Seulement, cinq minutes plus tard, l'équipe locale assénait un coup décisif aux visiteurs grâce au doublé de Richarlison (80). Les troupes de Nuno Espírito Santo buvaient le calice jusqu'à la lie dans les ultimes secondes lorsque Boly était exclu (90+5).

Wolverhampton est toujours enfoncé en fond de classement à la dix-septième place avec trois petites unités.

En France, en Ligue 1, Thomas Foket et Reims se sont offerts le scalp de Lille, deuxième du défunt championnat, à domicile lors de la quatrième journée du championnat de France (2-0). Doumbia sur penalty (73) et Oudin (90) ont inscrit les deux buts de la rencontre après l'exclusion pour abus de cartons jaunes du milieu lillois Yazici (53). Les visiteurs auraient pu réduire le score en fin de rencontre mais Bamba a manqué la conversion d'un penalty (90+3).

Reims (7 points) en profite pour grimper à la sixième place du classement.