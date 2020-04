Déconfinement ou pas, Brescia ne rejouera plus en Serie A cette saison

Le football italien est à l’arrêt depuis le 8 mars. Mais, depuis cette date, les dirigeants du football italien n'ont de cesse que de vouloir trouver une date de reprise. Une volonté qu'avait condamnée début avril Massimo Cellino, le président de Brescia. "Cette compétition n'a plus aucun sens", avait-il déclaré aux médias italiens. "Si nous reprenons, ce sera à huis clos. Et les footballeurs continueront à être en danger. C'est de la pure folie."

Un souhait qui n'a visiblement pas eu d’écho et les rumeurs d'un retour à l'entrainement dès le 3 mai - nouvelle date de la fin du confinement annoncé vendredi dernier par le gouvernement italien - ont repris de plus belle.

De quoi pousser le président du club lombard a clarifier sa position dans le quotidien Giornale di Brescia: "Je le répète, si la Serie A repart, Brescia ne jouera pas. Ce n’est pas une provocation et ils me donneront les points de pénalité qu’ils veulent, je prends toute la responsabilité de l’affaire".

Le président des Rondinelle (Les Hirondelles) n'est pas non plus tendre avec les partisans d'une retour rapide de la Serie A, comme Claudio Lotito (président de la Lazio de Rome) ou Gabriele Gravina (patron de la fédération italienne): "Qu’il aille moins à la télévision et qu’il vérifie mieux les comptes de la fédération", a-t-il notamment déclaré.

Certains détracteurs du président de Brescia avancent l’intérêt personnel du patron lombard. En effet, Brescia est actuellement à la dernière place du Calcio et verrait donc d'un bon œil l'annulation du championnat. Une attaque qu'avait déjà balayée Massimo Cellino: "Cela n'a rien à voir avec mon avis. Je suis également coupable de notre position au classement. S'ils nous obligent à jouer, je suis prêt à refuser. Dans ce cas, nous allons perdre par forfait 3-0. Nous le ferons par respect pour les habitants de Brescia qui ont perdu des êtres chers."