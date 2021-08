Déchaîné après la qualification de l'Antwerp, Brian Priske se présente... torse nu en conférence de presse

L'Antwerp disputera l'Europa League pour la deuxième saison consécutive. Le Great Old a obtenu son billet au bout de la nuit, dans un match complètement fou face à l'Omonia Nicosie. Brian Priske, le nouveau coach anversois, a manifestement commencé la fête dans les travées de la grande tribune - rénovée - du Bosuil. Il s'est présenté en conférence de presse torse nu, avec son essuie de bain pour seul vêtement. Le coach danois avait perdu un pari. "Ce n'est pas une tradition danoise, je vous rassure." "Il y a eu beaucoup de changements à l'Antwerp cet été : les joueurs, le coach, le staff. On a fait un mauvais match à Chypre et on avait beaucoup de pression aujourd'hui. Je suis très heureux de la performance" a-t-il dit, avant d'enfiler un t-shirt. Le coach a pointé le match de son gardien Jean Butez, qui a stoppé deux tirs au but lors de la séance fatidique. "C'est l'homme du match, il le mérite tellement", a-t-il encore déclaré, pour soutenir un peu plus celui qui a été critiqué la saison dernière, mais qui a répondu de la meilleure des manières en offrant cette participation en Europa League au matricule 1.