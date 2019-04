Décès de la légende du Celtic Stevie Chalmers

Stevie Chalmers, légende du Celtic, est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé lundi le club écossais. L'attaquant avait inscrit "le but le plus important de l'histoire du club", à savoir celui de la victoire en finale de la Coupe des Champions 1967 contre l'Inter Milan (2-1).

Le Celtic était devenu le premier club britannique à remporter la Coupe des Champions. Arrivé au club en 1959, Chalmers a inscrit 231 buts en 406 apparitions sous le maillot des 'Bhoys'.

Chalmers est le deuxième joueur de la légendaire équipe dirigée par Jock Stein à décéder en quelques jours, après le capitaine Billy McNeill.

"C'est une période particulièrement triste pour la famille du Celtic", a déclaré Peter Lawwell, directeur général du club. "Stevie Chalmers a été une légende du Celtic et l'un des plus grands buteurs que le club ait jamais vus. Seuls Jimmy McGrory (468), Henrik Larsson (242) et son ami Bobby Lennox (277) ont marqué plus que lui. Cependant, un seul homme peut prétendre avoir inscrit le but le plus important des 131 ans d'histoire du Celtic, et cet homme est Stevie Chalmers. Lorsque Stevie a envoyé le ballon au fond des filets contre l'Inter Milan à l'Estadio Nacional de Lisbonne à cinq minutes de la fin, il a assuré au Celtic d'écrire l'histoire du football en tant que première équipe britannique à gagner la Coupe d'Europe. Cela lui a aussi garanti une place au panthéon des grands du Celtic. Il sera aimé et vénéré à tout jamais par les supporters de toutes les générations."