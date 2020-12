Décès de Claude Brasseur : en 1978, l'acteur était venu s'entraîner à Anderlecht avec Raymond Goethals

Claude Brasseur nous a quittés. L'acteur français, passionné de rallye, s'était aventuré sur le terrain du football en Belgique. En 1978, alors qu'il avait déjà tourné dans le film culte Un éléphant ça trompe énormément, il était venu sur les terrains d'entraînement du Sporting d'Anderlecht afin d'y partager un entraînement. On le voit aux côtés de Raymond Goethals, l'entraîneur mauve tout fier de son nouveau transfert. "Un transfert moral" ajoute Claude Brasseur, modeste, alors que le groupe anderlechtois lui explique comment tirer correctement au but. Après tout un Brasseur qui joue dans un club dont les patrons détiennent la marque Belle-Vue, c'était un peu prédestiné, non ?