Décès d'Alejandro Sabella, ex-sélectionneur argentin qui avait éliminé les Diables Rouges en 2014

Alejandro Sabella, sélectionneur de l’équipe d’Argentine finaliste du Mondial-2014 au Brésil, est mort mardi des suites d’un cancer à l’âge de 66 ans, a annoncé la Fédération argentine de football mardi.

Hospitalisé à Buenos Aires depuis fin novembre pour des problèmes cardiaques liés à son cancer, Sabella y avait contracté une maladie nosocomiale, précise la même source.

Sélectionneur de l’Albiceleste de 2011 à 2014, il avait mis un terme à sa carrière d’entraîneur après le Mondial-2014 où l’Argentine avait été battue en prolongation par l’Allemagne (1-0). En quart de finale, son équipe avait battu les Diables Rouges sur le score de 1-0, via un but de Gonzalo Higuain.

Sabella est le deuxième ancien sélectionneur de l’Argentine à disparaître en quelques semaines après le décès de la légende Diego Maradona, qui dirigea l’Albiceleste de fin 2008 à l’été 2010. D’une personnalité discrète, sans esbroufe, il avait la réputation d’un homme cérébral et pointilleux. "Je suis une personne équilibrée et j’aime les équipes équilibrées", avait-il déclaré pour se définir et proclamer sa façon de voir et de ressentir le football. "Nous devons toujours avoir les pieds sur terre".

"Alejandro était une personne formidable, en plus d’être un professionnel impressionnant qui m’a marqué dans ma carrière et j’ai beaucoup appris de lui", a déclaré le joueur argentin Lionel Messi sur Instagram. "Nous avons vécu ensemble quelques-uns de mes meilleurs souvenirs de football, lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde, et pendant le Mondial", a poursuivi la star argentine.

Après une carrière de joueur qui l’avait vu porter les couleurs de River Plate où il avait débuté et de l’Estudiantes en Argentine, et de Sheffield United et Leeds en Angleterre, cet ancien milieu de terrain international (8 sélections) avait connu sa première expérience d’entraîneur en 2009, dans son ancien club de l’Estudiantes.

Dès sa première année, il avait mené le club de La Plata jusqu’au titre en Copa Libertadores, le premier du club depuis le triplé en 1968/69/70 et le dernier à ce jour.

"Au revoir Professeur", a d’ailleurs tweeté Estudiantes, où Sabella forçait le respect. "Tu es l’étoile que nous porterons fièrement dans nos cœurs. Merci pour tant d’enseignements et pour ton héritage. Repose en paix, la famille Pincha (pour étudiants, ainsi nommés les membres de l’Estudiantes) se souviendra de toi éternellement", a ajouté le club de La Plata à une soixantaine de kilomètres au sud de Buenos Aires, qui l’avait adopté comme joueur puis surtout comme entraîneur.